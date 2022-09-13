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周玉蔻問想不想罵顏博文 陳時中：非每件事都斤斤計較

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周玉蔻在節目中問陳時中會不會想罵顏博文？陳時中說，不是每件事都斤斤計較。聯合報系資料照
周玉蔻在節目中問陳時中會不會想罵顏博文？陳時中說，不是每件事都斤斤計較。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體人周玉蔻「辣新聞」節目專訪，周玉蔻再談慈濟問題，對「上人」的稱呼很有意見。她問陳時中，被慈濟慈善基金會執行長顏博文欺負會不會想打電話罵顏？陳時中僅尷尬表示，沒有，不是每件事都斤斤計較。她說跟陳時中不一樣，如果她是陳時中，昨天就打電話去罵顏博文。

周玉蔻針對慈濟提出三疑問。第一，慈濟基金會在中國大陸有很多據點，慈濟那邊布善，去幫共產黨鎖定特定中國人並馴化他們，協助共產黨鞏固政權，難道不是助紂為虐？

第二，公益團體財務支出難道不需要透明化？公益團體執行長講錯話難道不需要道歉、不需要開除？慈濟欺負陳時中，但陳時中心胸寬闊不多做批評，就算媒體詢問陳時中會不會稱呼證嚴為上人，難道陳時中會回說，慈濟基金會惹火他？當然不會。

第三，這一波討論慈濟議題中，究竟慈濟在台灣社會需不需要財務透明化、負責人神格化恰不恰當、慈濟在台灣的角色最後去資助中國大陸需不需要討論、顏博文出來講BNT疫苗採購是不是劇本？難道不需要去了解嗎？

慈濟 陳時中 周玉蔻

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