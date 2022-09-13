被曹興誠嗆不敢回嘴 陳時中：柯文哲遇有錢人膝蓋就軟

台北市長柯文哲稱「黑熊學院」的黑熊勇士為「義和團」，被聯電前董事長曹興誠嗆無知後，柯文哲聲稱沒罵黑熊學院是義和團，只是反對喊口號跟簽保證書；但北市議員林穎孟要求簽署不投降承諾書時，柯文哲卻嗆「管妳去死」。資深媒體人周玉蔻問，柯文哲是不是欺善怕強，怕有錢人，看到有錢人膝蓋就軟，民進黨台北市長參選人陳時中表示，對，他（柯文哲）的基本態度就是這樣。

陳時中接受資深媒體人周玉蔻「辣新聞」專訪，周玉蔻指出，曹興誠數次對外表態支持陳時中，導致柯文哲吃味，稱曹興誠投入6億經費的黑熊學院是義和團，曹嗆柯無知，事後柯文哲說自己沒有直接罵黑熊學院是義和團，只是反對喊口號及簽承諾保證書；北市前副市長黃珊珊則緩頰說，軍事還是交給國防部。

周玉蔻表示，議員林穎孟質詢柯文哲時，柯文哲態度很凶，不但叫林穎孟「小朋友」，林要求柯簽署不投降承諾書時，還被嗆「你沒資格站上來」、「我管妳去死」，但遇到曹興誠嗆聲時，卻不敢回嗆，北市議員簡舒培說柯文哲是膽小鬼，議員苗博雅則說柯文哲欺善怕強，曹興誠不是惡，而是柯文哲看到有錢人膝蓋就軟。

陳時中表示，對，柯文哲的基本態度就是這樣。針對抗中保台議題，陳時中表示，不只是軍人在保護台灣，這是全民意識，政治人物應帶領做這件事。他說，身為台北市長，應知道如何在北市或整個國家中建立信心，而自信心的強化由文化底蘊開始，再把台北建設做好，就能做到抗中保台的底蘊。

陳時中表示，「市長要做表率，我當然會簽不投降承諾書」，甚至可以為此自己寫一本不投降的書，若陳南天要求他簽署承諾書，他會簽署。

至於柯文哲對林穎孟質詢的態度，陳時中表示，先前就說大可不必，在市議會殿堂，市長對議員應有基本的禮節，承諾自己當選市長，絕對不會做這樣的事情，若對議員不滿的話，「我可能就不講話了」。