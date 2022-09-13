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慈濟人挺慈濟！謝龍介：若非遭刁難 何須蔡總統出面排解

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長參選人謝龍介針對BNT疫苗採購又生波瀾，今天以慈濟人發聲力挺慈濟。圖／擷取畫面
台南市長參選人謝龍介針對BNT疫苗採購又生波瀾，今天以慈濟人發聲力挺慈濟。圖／擷取畫面

針對BNT疫苗採購引發波瀾，國民黨台南市長參選人謝龍介今天以慈濟人發聲力挺，他感恩證嚴上人去年國內疫情爆發、最缺疫苗時，慈濟、鴻海永齡基金會與台積電合力採購1500萬劑BNT疫苗，提供國人保護，否則後果真是不堪設想。

謝龍介說，身為慈濟人，20年來每月奉獻500元從未間斷，就是希望集小愛化為大愛。慈濟執行長顏博文只是還原BNT採購過程，就讓民進黨政府從行政院到指揮中心，還有某些參選人與側翼粉專、名嘴跳腳，群起圍剿、抹紅慈濟，說穿了是「踩到痛腳」。花錢做好事、說真話，還要被出征，只會讓社會越來越冷漠、價值觀越來越扭曲，相信愛台灣的人，沒人願意見到。

他說，若非採購疫苗過程真的受到政治力干預，以慈濟、鴻海、台積電豐富的跨國諮商經驗與高效率，這項採購案不會拖延3個月，不會最後需要由總統蔡英文出面，才能打通關節，讓BNT順利進到國內。

當時，BNT是12至17歲少年唯一可以施打的新冠疫苗，試想，如果不是去年這1500萬劑BNT如同及時雨般送抵台灣，孩子遲遲打不到疫苗，會徒增多少家庭的遺憾？

依據疾管署統計，到去年底，台南市青少年有近88%完成第1劑新冠疫苗接種，13.2%接種第2劑，都是受惠於這批BNT。對於慈濟、鴻海以及台積電採購並捐贈疫苗的義舉，除了感謝還是感謝，「請政治的髒手拿開，是非不明的側翼也收手」，不要讓慈濟人發出「做到流汗，被人嫌到流涎」的感嘆。

新冠疫苗 慈濟 BNT 謝龍介 蔡英文

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