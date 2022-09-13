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趙少康：慈濟和郭台銘都鬥不過政府 何況一般小民

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

針對鴻海、慈濟去年表達要買BNT疫苗，遭指揮中心指沒有原廠授權，後來找了蔡英文總統才順利拿到授權。中廣董事長趙少康表示，民與官鬥，再怎麼鬥都鬥不過，慈濟和郭台銘已經是很有聲望的，和政府也鬥不過，何況是一般小民？

趙少康說，陳時中說「我瘋了嗎？」他認為陳沒瘋，腦袋清楚的很，因為當時政府買不到疫苗，如果民間買得到，那不是證明政府很無能嗎？所以他就不願意讓疫苗近來，「我進不來也不讓你進來」，另外就是對上海復興的意識形態，去抹紅它。

趙少康說，至於為什麼找了蔡英文就可以？因為如果到了蔡英文還不行，就很難堪了，「老百姓越急，就會從陳時中轉到蔡英文身上」。用蔡英文這招很聰明，就是將軍蔡英文，蔡只有兩個選擇，要就讓它進來，功勞是她的，不然就被民眾罵到臭頭。

趙少康批評，這些人想的都是政治，不把人民當人命，只想到自己的政治利益，政治利益大於台灣、人民的利益，很可惡。

媒體詢問政府限縮清冠一號公費對象，是否要獨厚高端疫苗，趙少康表示，國產疫苗大家都支持，就像他每年流感疫苗常打國光一樣，沒什麼不行。重點在於高端手續沒完成，三期都沒做就急著要推出來。

趙少康質疑，政府厚愛它到已經反常了，包含蔡總統、行政院長、陳時中都出來拉抬高端，這就很奇怪、過頭了，就被大家懷疑中間有什麼貓膩，高端股價市值增加，兩面賺錢，民進黨真的只是為了國產疫苗嗎？任何事情違反常態一定會有原因。

趙少康也說，政府說要與病毒共存，但現在通通都沒有（指清冠一號、疫苗），那要怎麼與病毒共存？那不是害人嗎？真的得了病怎麼辦，只能自求多福。

趙少康 蔡英文 BNT 慈濟 郭台銘

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