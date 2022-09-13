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批陳時中擋BNT 連勝文：這不是瘋子是騙子

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）、國民黨副主席連勝文（右五）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）、國民黨副主席連勝文（右五）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影

BNT疫苗採買遭政府「擋疫苗」質疑聲延燒，國民黨副主席連勝文今批陳時中刻意抹紅BNT散布假消息，衛福部前部長陳時中去年在立院接受質詢公然說謊，稱BNT是中國疫苗，刻意抹紅一支疫苗非常荒謬，根本是典型假訊息迷惑社會大眾，這種行為不叫瘋子，而是騙子。

連勝文今至高雄參加工商建研會南區聯誼會餐敘，高雄市長參選人柯志恩也是座上賓。媒體聯訪時連勝文說，陳時中去年5月28日在立法院稱，BNT疫苗是中國疫苗，在國會殿堂公開說謊，這不是擋BNT、卡BNT是什麼，「抹紅一個人我還可以理解，但抹紅一支疫苗非常荒謬。」

連勝文火力十足說，這些大官騙人還可以當選，且拿到那麼多好處，難怪台灣詐騙集團這麼多。民進黨太多騙子，導致大家仿效，這就是台灣詐騙如此風行之因。

連勝文談時事不忘拉抬柯志恩，連勝文說，2020年7月國民黨智庫就呼籲政府要趕快採買疫苗，國民黨主張進口BNT疫苗，智庫執行長就是柯志恩。「但民進黨、陳時中放任鷹犬、走狗來抹紅我們，他們不是第一次使用這些招數，大家都習慣了，但只有讓他們下台、選不上，才能把他們打回原形。」

柯志恩今早說，過去世界各地只要需要慈濟，慈濟永遠第一時間出現，慈濟昨天發布新聞稿，外界應該尊重慈濟對採買疫苗的看法與做法，對於周玉蔻的說法可受公評，民進黨員可能也有不同看法，社會自可以做公斷。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）、國民黨副主席連勝文（右五）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左四）、國民黨副主席連勝文（右五）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）、國民黨副主席連勝文（中）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）、國民黨副主席連勝文（中）等人出席工商建研會南區聯誼會餐敘。記者林巧璉／攝影

疫苗 BNT 連勝文

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