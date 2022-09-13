快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

鄭寶清喊結盟 吳正吉批以假亂真感到錯愕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭寶清喊結盟，吳正吉發聲明喊未參與，鄭競辦未經同意，逕行發表籌組聯盟事宜，以假亂真，讓不知情的他錯愕與忿怒。圖／報系資料照
鄭寶清喊結盟，吳正吉發聲明喊未參與，鄭競辦未經同意，逕行發表籌組聯盟事宜，以假亂真，讓不知情的他錯愕與忿怒。圖／報系資料照

桃園市長參選人鄭寶清遭民進黨開除黨籍後，與多名桃園各選區市議員參選人召開策略聯盟會議，商討互相合作競選策略等事宜，不過八德區市議員段樹文在臉書打臉，別讓人難做；中壢區市議員參選人吳正吉也發聲明表示，錯愕與忿怒，讓不少支持者對他產生誤解錯覺。

鄭寶清先生昨日召開無黨籍策略會議，盼打破藍綠壟斷。吳正吉今也提出聲明指出，原鄭寶清辦公室來電，邀約研議桃園市政建設議題座談，基於對桃園建設有幫助派員出席，未料鄭競辦未經同意，逕行發表籌組聯盟事宜，以假亂真，事後發文社群乃至媒體報導，更讓不知情的他錯愕與忿怒。讓不少支持者對正吉產生誤解錯覺！

吳正吉說，他是無黨籍市議員參選人，希望能使桃園進步、中壢更好，為增進桃園市民福祉一起努力尊重和祝福其他參選人。但在選戰上他有自己的原則和走向，就是為鄉親謀最大福利，真正跳脫任何政黨派系糾葛。

《阿吉伏櫪，志在鄉里》特此嚴正聲明，吳正吉並未參與鄭寶清籌組策略聯盟乙事，此舉強渡關山，有失尊重，厲表抗議，以視正聽。

鄭寶清競辦表示，代表吳正吉參選人來開會的執行長羅先生與團隊人員，開會期間並無表示不加入此聯盟，至於吳正吉是否要加入，都予以尊重。

桃園市長 鄭寶清 議員

延伸閱讀

鄭寶清當無黨母雞被議員否認 鄭運鵬：相信雙方誤會

尷尬！鄭寶清才喊結盟 議員段樹文批霸王硬上弓

鄭寶清宣布合作9議員參選人 服務處遭人衝入「踢館」

批民進黨「割腕自殘」 黃金春：鄭寶清民調20%有機會贏

相關新聞

傳陸委會擬出售「澳門國父紀念館」怕被陸方沒收 藍批：說不通

傳陸委會可能出售澳門國父紀念館，國民黨今天表示，怕被沒收所以出售，是否代表可能放棄國家財產，這種道理怎麼講也說不通；民進...

批陳時中擋BNT 連勝文：這不是瘋子是騙子

BNT疫苗採買遭政府「擋疫苗」質疑聲延燒，國民黨副主席連勝文今批陳時中刻意抹紅BNT散布假消息，衛福部前部長陳時中去年在...

藍批處處有槍「曹興誠防彈背心」打臉徐國勇 內政部回應了

面對治安事件頻傳，國民黨文傳會副主委王鴻薇與新北市議員候選人黃心華今天身穿防彈背心召開記者會，直指政府治理下，治安大崩壞...

鄭寶清喊結盟 吳正吉批以假亂真感到錯愕

桃園市長參選人鄭寶清遭民進黨開除黨籍後，與多名桃園各選區市議員參選人召開策略聯盟會議，商討互相合作競選策略等事宜，不過八...

貝里斯獨立41周年活動開幕 賴清德感謝友邦聲援

副總統賴清德今天出席「貝里斯獨立41周年暨貝里斯文化月」開幕活動，感謝貝國在國際上聲援台灣。他也提到，台貝兩國在公共衛生...

周玉蔻又稱「慈濟是中共自己人」 柯文哲：天啊！瘋了

慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻昨在臉書嗆慈濟，一般社會大眾為何也要儍儍被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為上人，引起議論。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。