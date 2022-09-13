鄭寶清喊結盟 吳正吉批以假亂真感到錯愕

桃園市長參選人鄭寶清遭民進黨開除黨籍後，與多名桃園各選區市議員參選人召開策略聯盟會議，商討互相合作競選策略等事宜，不過八德區市議員段樹文在臉書打臉，別讓人難做；中壢區市議員參選人吳正吉也發聲明表示，錯愕與忿怒，讓不少支持者對他產生誤解錯覺。

鄭寶清先生昨日召開無黨籍策略會議，盼打破藍綠壟斷。吳正吉今也提出聲明指出，原鄭寶清辦公室來電，邀約研議桃園市政建設議題座談，基於對桃園建設有幫助派員出席，未料鄭競辦未經同意，逕行發表籌組聯盟事宜，以假亂真，事後發文社群乃至媒體報導，更讓不知情的他錯愕與忿怒。讓不少支持者對正吉產生誤解錯覺！

吳正吉說，他是無黨籍市議員參選人，希望能使桃園進步、中壢更好，為增進桃園市民福祉一起努力尊重和祝福其他參選人。但在選戰上他有自己的原則和走向，就是為鄉親謀最大福利，真正跳脫任何政黨派系糾葛。

《阿吉伏櫪，志在鄉里》特此嚴正聲明，吳正吉並未參與鄭寶清籌組策略聯盟乙事，此舉強渡關山，有失尊重，厲表抗議，以視正聽。

鄭寶清競辦表示，代表吳正吉參選人來開會的執行長羅先生與團隊人員，開會期間並無表示不加入此聯盟，至於吳正吉是否要加入，都予以尊重。