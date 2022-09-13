貝里斯獨立41周年活動開幕 賴清德感謝友邦聲援

副總統賴清德今天出席「貝里斯獨立41周年暨貝里斯文化月」開幕活動，感謝貝國在國際上聲援台灣。他也提到，台貝兩國在公共衛生、醫療、環境保護、農業、教育、文化及資通訊等領域的合作，都有豐碩成果。他也期盼能持續增進兩國的經貿合作，讓台貝邦誼更加穩固、深厚。他也感謝貝里斯在中國軍演之際，發聲支持台灣。

賴清德致詞時表示，今天非常高興受邀出席「貝里斯獨立41周年紀念日及貝里斯文化月」慶祝酒會。首先，他要代表蔡總統傳達政府及人民的誠摯祝賀，祝福貝里斯生日快樂、國運昌隆。

賴清德指出，台灣與貝里斯建交33年以來，兩國邦誼永固，雙方在公共衛生、醫療、環境保護、農業、教育、文化及資通訊等領域的合作，都有豐碩的成果。疫情期間，兩國共體時艱、共同合作，貝里斯在國際上聲援台灣，公開支持台灣有意義地參與聯合國各項組織，尤其是「世界衛生大會」；台灣也提供貝里斯婦女、青年及微中小型業者創業培訓及信託保證等協助，幫助貝里斯人民度過疫情的難關，兩國情誼也因此更加穩固、深厚。

賴清德提到，今年1月，他代表蔡總統前往我國中美洲友邦宏都拉斯參加宏國第一位女總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。在宏都拉斯，他有幸與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）見面，並當面邀請布里仙紐撥冗來台訪問。他很高興布里仙紐總理在3月率團訪台，不僅與蔡總統就台貝雙方的合作計畫及共同關切的事項交換意見，也依約造訪台南，同時獲頒崑山科技大學授予的名譽博士學位，以表彰渠治國有方，造福貝國人民，並增進兩國情誼。他認為，這是一場非常成功的訪問，不僅增進台貝兩國邦誼，也增進他與布里仙紐兩人之間的私人情感。

賴清德說，稍早透過螢幕看到布里仙紐致詞，看到布里仙鈕一切都非常好，他內心也很高興。台貝兩國的經貿合作持續增強，2021年的經貿總額較2020年增加了78%。在今年的1月15日，台貝兩國更簽訂了經濟合作協定（ECA），台灣對貝里斯開放199項產品優惠關稅，貝里斯也對台灣33項出口產品降稅，增進彼此的貿易。

賴清德指出，布里仙紐在訪台期間也參加了台貝兩國共同舉辦的「台貝經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，不僅讓台灣進一步了解貝里斯的投資環境，增進對貝里斯的投資，也讓台灣企業家可以進口貝里斯的海鮮產品，增進彼此的經貿合作。

賴清德提到，除了經貿合作，台貝兩國在文化的交流上也非常密切。今年3月貝里斯以非常具有特色的「大藍洞」造型花燈參加台灣燈會，深獲好評。貝里斯大使館也參加中美洲經貿合作辦事處所舉辦的胖卡餐車環島活動，深入台灣鄉鎮，讓台灣進一步了解貝里斯的文化、美食，也因此增進台貝兩國人民的感情，他要特別肯定並感謝貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）的努力。

賴清德說，碧坎蒂選擇在剝皮寮這個深具文化特色的地點舉辦「貝里斯獨立41周年紀念及文化月」的開幕活動，足見大使的眼光及用心。

賴清德也再次代表中華民國台灣，感謝貝里斯對台灣的支持，尤其是中國軍演，對台灣文攻武赫越來越強烈之際。貝里斯包括布里仙紐、外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）及國會議長伍姿（Valerie Woods）紛紛發表支持台灣的主張。在這個關鍵的時刻，他想引用貝里斯41周年獨立紀念日的主題「英勇無畏、驕傲堅強（Valiant and Bold, Proud and Strong）」，作為台灣的立場說明。

賴清德認為，台灣冷靜面對中國大陸的威脅，理性而不挑釁，也不會引起緊張關係。但是對於國家主權的捍衛，民主自由制度的維護絕對不會退縮。