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周玉蔻又稱「慈濟是中共自己人」 柯文哲：天啊！瘋了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
周玉蔻今又在臉書嗆慈濟，「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。台北市長柯文哲今天表示，「天啊，我的評語也是兩個字瘋了。」記者林麗玉／攝影
周玉蔻今又在臉書嗆慈濟，「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。台北市長柯文哲今天表示，「天啊，我的評語也是兩個字瘋了。」記者林麗玉／攝影

慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻昨在臉書嗆慈濟，一般社會大眾為何也要儍儍被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為上人，引起議論。周玉蔻今又在臉書嗆慈濟，「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。台北市長柯文哲今天表示，「天啊又我的評語也是兩個字瘋了。」

因慈濟台積電鴻海去年捐1500萬劑BNT，慈濟執行長顏博文日前透露，當時有來自政界、工商界等大老勸「買不到的，別浪費力氣」，引發媒體人周玉蔻近日接連在臉書槓慈濟。

柯文哲今天赴議會總質詢最後一天，對於周玉蔻今天稱慈濟是中共自己人。柯說，這是在自己同胞裡面製造敵人，他個人也是受害者，一開始也說他是檳榔。

柯說，他一開始也很生氣，不過有一天發現，怎麼連民進黨立委高嘉瑜、王世堅都變成中共同路人，因兩人當時在林智堅論文事件，不想依照黨中央的指示講話時，那時候就覺得有一.....，柯說，「我不曉得，那個感覺很複雜，連高嘉瑜、王世堅都變中共同路人....。」

柯也說，那如果到今天，連慈濟的證嚴上人、證嚴法師也變成中共同路人，「天啊，我的評語也是兩個字『瘋了』。」

慈濟 中共 周玉蔻 柯文哲

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