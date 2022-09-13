英女王國葬19日舉行 外交部：盼以最適當方式表哀悼
英國前女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，國葬訂於9月19日舉行。對於國葬是否有規劃，外交部今表示，相關規畫須遵守至為嚴格的儀節，基於女王的領袖風範深受世人敬重，外交部及駐英國代表處目前正了解英方辦理國葬的相關規畫，並向英國政府表達，希望以最適當方式，向英國王室及政府表達我國政府及人民的哀悼之忱，
外交部歐洲司司長陳立國指出，英方回應為何，還在做最後確認，如有進一步消息，會再和大家適當說明。
陳立國指出，英方9月8日發布女王辭世消息，蔡英文總統和外交部第一時間表達誠摯悼念及慰問，英方對於蔡英文總統代表我政府與人民弔唁也深表感謝。
陳立國也指出，外交部長吳釗燮也將先赴英國在台辦事處致哀悼念，時間上目前還在規劃當中，如本週時間允許，會儘早安排，到時也會適當說明。
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