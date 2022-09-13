藍智庫批砸大錢辦無人機秀 故宮南院：推播品牌效益大

國民黨智庫召集人陳學聖再槓上故宮南院，日前指稱，國慶焰火在南院園區施放涉違法，調整嘉義文史廳展覽名存實亡，上午到嘉縣為縣長參選人王育敏輔選，再批故宮南院淪為放煙火、綜藝化，去年無人機群飛砸2500萬元，比縣府補助地方藝文團體經費多10倍。

王育敏上午在縣黨部發表文化政見，以「文化嘉義，最美博物縣」為主軸。邀請前政務委員黃光男、國家政策研究基金會（國民黨智庫）教育文化體育組召集人陳學聖、永續發展組召集人陳宜民到場。

陳學聖說，2020年故宮南院花2500萬元辦無人機20分鐘表演，但2021年嘉縣文觀局編列扶植地方藝文團體預算只有257 萬，其中180萬中央補助，縣府僅出77萬；嘉市人口不到嘉縣六成，有6間獨立書店，嘉縣18鄉鎮市只有1家獨立書店。陳學聖表示，選舉談文化政策很不吃香，因為很難變選票，但文化卻是根基，若王育敏當選會展現嘉縣民改變決心。

故宮表示，南院2020無人機展演，一場次約200萬元，展演融入故宮文物元素，結合水舞演出，成功推播故宮南院品牌形象。推出以來，每年吸引30多萬人到嘉義旅遊，帶動周邊觀光效益。除了普遍獲得嘉義鄉親的肯定外，110年度無人機展演還獲得世界首獎，在國際發光發熱。