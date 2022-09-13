首任立陶宛駐台代表已履新 外交部：駐台機構開始運作
外交部今表示，立陶宛首任駐台代表盧百利已抵台，於9月初履新，立陶宛駐台經貿代表處已視為開始運作，不過立國是否有正式揭牌儀式或舉行日期，將等立國方面籌備工作告一段落，立國才會公開相關訊息，外交部將與立國密切聯繫、提供相關協助。
外交部歐洲司司長陳立國表示，盧百利（Paulius Lukauskas）九月抵達台灣，目前已依規定完成防疫隔離，昨天盧百利正式向外交部申請核發外交官員證，立國駐台機構已視為開始運作。
陳立國指出，自去年11月台灣在立陶宛設立以台灣為名的代表處後，台、立關係持續穩定發展、互動交往日益密切，而立國來台設處討論多時，目前立國駐處已租妥辦公處所，等相關籌備工作告一段落後，才會公開相關訊息，外交部表達誠摯歡迎。
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