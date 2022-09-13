周玉蔻轟慈濟中共自己人 網貼蔡英文證嚴上人合照打臉

慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻昨天在臉書嗆慈濟，表示「一般社會大眾為何也要儍儍被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」引議論。周玉蔻今又在臉書嗆，慈濟在中國接受特許權益照顧，讓中共藉慈濟人善行宣揚台灣人的歸順臣服之外，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民，「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。

周玉蔻今天在臉書提到，慈濟在中國接受特許權益照顧，廣設靜思堂、相關醫療院所等，讓中共藉慈濟人善行宣揚台灣人的歸順臣服之外，還協助中國共產黨洗腦馴化中國人民，鞏固中共邪魔獨裁流氓政權。

台北市長柯文哲昨被議員問及周玉蔻槓慈濟的看法，柯文哲昨天說，「等到有一天證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了。」結果今天周玉蔻再度開嗆，表示慈濟不是中共同路人，應該是中共自己人。

不過周玉蔻的臉書貼文一出，底下吸引許多網友留言，有人力挺周玉蔻，不過也有網友貼出蔡英文總統與證嚴上人的合照問「中共自己人...?」還有網友說，「無論妳怎麼罵，在台灣人最危難時 慈濟/台積電/永齡基金會都捐了500萬BNT疫苗救台灣人，反觀某些人格局之小，被罵了就急著跳腳」，還有網友稱「周嬤又翻車了，笑死」。