影／中國威脅與日俱增 蔡英文：台灣理性冷靜不簡單

蔡英文總統今天參加中興大學南投校區進駐典禮，並至南投市聖和宮參香，與廟前鄉親互動時，不忘拉抬黨內縣長參選人蔡培慧，更提及中國對台威脅與日俱增，明年度總預算史上規模最大，國防、社福也都是有史以來最多，要讓台灣更好。

蔡英文今到南投參加中興大學南投校區進駐暨循環經濟研究學院揭牌，結束後轉往南投市聖和宮參拜媽祖，致詞時感謝媽祖庇佑，台灣才能關關難過、關關過，也感謝鄉親支持在2020年以史上最高票當選，並道歉當時因疫爆未能下鄉謝票，

蔡英文也向鄉親推薦蔡培慧，她說，她本來要蔡培慧繼續當不分區立委，但她回絕，說要回中部服務，尤其故鄉南投，聘她當行政院中部中心執行長，在她各方面了解及溝通下，許多計畫才能推行得那麼快，同時提醒民眾要持續防疫打疫苗。

之後，蔡的話鋒一轉，直指中國對台威脅與日俱增，她說，中國對台灣越來越有企圖心，面對越來越複雜、故意的情勢，全世界關心烏克蘭戰爭，也看台灣怎麼面對外來威脅，對於台灣面臨如此困境，還能理性、冷靜、韌性，認為很不簡單，

蔡英文表示，台灣的理性、冷靜建立在有國軍守衛人民，而行政院近期發布下年度預算是史上規模最大，其中國防預算也是有史以來最高，要讓國軍更有戰力，武器裝備也更先進，讓國軍在保衛國家，也可以保衛國軍。