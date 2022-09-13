刑案年增率破四成三 國民黨：蘇貞昌、徐國勇應下台

重大刑案頻繁發生，國民黨今舉行「治安大崩壞—刑案數年增率高達二位數！」記者會，文傳會副主委王鴻薇、新北市議員參選人黃心華在現場穿上防彈背心，展現治安崩壞程度，點名行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇應下台負責。

黃心華指出，過去4個月，每個月的刑案發生總數年增率，都高達2位數，甚至在7月份，高達43.49%，這充分凸顯目前治安淪落的程度。其中，與治安直接相關的案種，包括竊盜、詐欺、一般傷害等，過去4個月的年增率平均值，分別高達26.9%、24.7%、23.1%，同樣非常讓人怵目驚心。

黃心華認為，蔡政府執政之下，有三個社會變遷現象，可能會進一步讓犯罪情況惡化：第一是家族和社會支持網絡持續不足，特別是邁入超高齡、少子化社會，再加上明年軍事預算成長12.9%，可能都會讓建構社會安全網的資源受到影響。

第二是社會階級越來越難流動，因為目前貧富差距創12年新高，五等分所得差距倍數達到6.15倍，在M型化的社會下，集體的失望、無望的情緒累積，也可能衍生出犯罪。第三是要維持原有的生活品質越來越困難。依據行政院公布的17項民生重要物資，在8月份的CPI年增率高達5.38%，且物價、房價、房貸的負擔持續攀升，在生活大不易的狀況下，鋌而走險的犯罪恐怕也會連帶增加。

黃心華提醒，政府要重視警政和獄政的管理，面對多元的犯罪型態，要讓員警具備辨識高風險歹徒以及有近身攻防的裝備，目前假釋、外役監的審核、管理都有缺失，也應該亡羊補牢。再來，要重視年輕族群自殺死亡率攀升的狀況，因許多重案罪犯、無差別殺人罪犯，犯案前都有自我了結的傾向。

王鴻薇表示，內政部用「笑死」諷刺楊丞琳，卻沒看到治安崩壞，槍擊案、詐欺案等重大刑案頻頻發生，難道全台只有內政部不知道？治安敗壞蘇貞昌沒看到嗎？蘇貞昌曾因治安敗壞立刻撤換台南與高雄兩市之警察局長，現在又在哪裡？

王鴻薇說，台灣處處有槍，徐國勇還在關心海鮮貴不貴的「笑死」爭議？所以鴻海董事長郭台銘說徐國勇「尸位素餐」。台灣難道變成美國，動不動就發生重大槍擊案？這麼多條人命白白消逝，「鄭重警告蘇貞昌、徐國勇，你們真的應該下台了！」