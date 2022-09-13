總質詢被逼問贊不贊成「廢死」陳其邁說：依法行政

近日台南殺警案再度引發廢死議題爭議，高雄市議員陳若翠今日在市政總質詢提出，台南市長黃偉哲表態反對廢死，市長陳其邁也應該說明立場。陳其邁強調「依法行政」，司法是獨立審判，依據刑法量刑，該怎麼執行就執行，台灣現行法律沒有廢除死刑。

台南發生殺警案後，國民黨高雄市長參選人柯志恩曾公開喊話，要求陳其邁對廢死議題表態。高市議會總質詢，國民黨議員陳若翠也有相同疑問。

陳若翠說，蔡英文總統上任6年執行2件死刑，前總統陳水扁32件、馬英九33件，蔡把廢死當神主牌，要以建立社會安全網來解取代死刑、遏止犯罪，但重大刑案不斷發生，是否與死刑不執行有關係？請問市長殺警死刑執不執行？社會安全網友真的完整建立了嗎？

陳其邁回應說，他的立場是依法行政，司法是獨立審判，依據刑法所判罪行，該怎麼執行就怎麼執行；市府一直不斷強化社會安全網，希望讓它更完整，不過總是會有人漏接，所以要補起來。

陳若翠提及「台南市長黃偉哲比你有guts（膽量） ，在議事廳表態支持反廢死，這樣對被害家屬有交代，也對犯罪產生嚇阻作用，請問市長你贊成廢死嗎？Yes或 No？」

陳其邁說，現行的法律沒有廢除死刑，也還是有死刑。質詢過程你來往我，陳其邁答詢過程一再被陳若翠打斷。