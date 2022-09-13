陳時中臉書盜圖 黃珊珊酸：小事做不好怎麼管市政府？

民進黨台北市長參選人陳時中臉書滷肉飯的宵夜文被網友抓包盜用部落客照片，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，她想不通，陳時中都去現場了，為什麼要盜圖呢？陳時中不是說要把事情做好嗎？這樣的小事都做不好，怎麼能相信他未來可以管市政府？

黃珊珊今天舉行政策記者會，會後接受媒體訪問。陳時中多次表示自己沒有阻擋BNT疫苗，黃珊珊說，陳時中沒有擋很好，但他要說明是誰擋的，若有人擋這件事才是最嚴重的。

黃珊珊說，沒有台北人會忘記去年5月的事情，重點在於有沒有做自己最清楚，台北市去年和很多廠商協商，開了很多次視訊會議，疫苗有貨也講好時程，但詢問中央後中央表示已經訂了，不要再買了，所以預算訂完後，北市府只好拿著中央的公文和議會報告並把預算刪除。

黃珊珊說，買疫苗是中央權責，民間要買政府有沒有卡，做事的人自己最清楚，如果陳時中說沒有卡，很好，那請他說明到底是誰卡的。

黃珊珊過去在好心肝疫苗事件中屢被質疑沒有說明「Ben」的身分，黃珊珊今天說，好心肝事件法院已裁決，她沒有做任何違反當時規定的事，她也沒有施壓任何人給好心肝疫苗，Ben是一位她的朋友，他轉達好心肝診所想要當特約診所，不是也沒有幫好心肝要疫苗，她也沒有把訊息轉給衛生局藉此施壓給疫苗，她的態度都一樣，能幫忙就幫忙，不合法的就沒辦法幫忙。

台北市長柯文哲昨天說現在全世界只剩中國大陸、北韓和台灣嚴守戴口罩規定，黃珊珊說，防疫是每個人都關心的事情，中央規定清楚大家都配合，但以現在狀況來說政策可以更明確，可以吃飯但不能敬酒等，造成民眾很多困擾，規定清楚明白就好，而不是拿來當爭吵的工具，戴口罩也可以防範其他病毒，像這幾年流感感染率也下降。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天在廣播專訪中提到當選後要做的三件事，黃珊珊說，她要做的三件事是首都進化雙軸線、城市再生未來宅和智慧城市，接下來還有許多公辦都更，台北市重要的事情非常多，她有12個政見，應該不只3件事。

蔣萬安昨天在廣播中被問到帶外國人去看的三個台北市景點，被主持人王偉忠吐槽，黃珊珊說，她不會幫蔣萬安評分，自己則是要看國際友人從哪裡來來決定景點，她會帶對方去看台北最精華的地方，並說上王偉忠的節目不用那麼嚴肅，像面試一樣，那又不是去質詢行政院長蘇貞昌。