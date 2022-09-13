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柯文哲再提28億疫苗預算 陳時中酸：市府要有定見

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北巿長參選人陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時受訪。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北巿長參選人陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時受訪。記者胡瑞玲／攝影

慈濟慈善基金會執行長顏博文曝BNT採購「秘辛」，政府有無卡民間採購疫苗成為議題，台北市長柯文哲表示，當初北市府編列28億預算買疫苗，是陳時中說疫苗夠了才刪掉，民進黨參選人陳時中今還原過程並回酸，編列經費預算，市府要有定見。

陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時表示，台灣國內有幾處相關食物銀行，但萬華里長方荷生創辦的南機場幸福食物銀行辦得特別好，讓里民特別有信心，也讓比較貧窮的人得到很大幫助，因此今天前來參訪，希望未來入主北市府後，能把這個經驗拓展到其他社區，造福更多人。

近期政府擋疫苗爭議不斷，台北市長柯文哲表示，當初北市府編列28億預算買疫苗，還親自與陳時中會面，但陳時中說疫苗已經夠了，北市府才刪掉疫苗預算。

陳時中今回應，編列經費預算，市府要有定見，柯自己拜託市議員把預算刪掉，議員們都很清楚。事情最後柯文哲有行文到指揮中心，11月23日黃珊珊也有到指揮中心，他也有向黃珊珊報告相關疫苗採購數量，哪個買多少清清楚楚，未來計畫是什麼，都有讓黃珊珊了解，讓台北巿府自行評估。

2022大選 台北市長 陳時中 柯文哲

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