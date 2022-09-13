柯文哲再提28億疫苗預算 陳時中酸：市府要有定見

慈濟慈善基金會執行長顏博文曝BNT採購「秘辛」，政府有無卡民間採購疫苗成為議題，台北市長柯文哲表示，當初北市府編列28億預算買疫苗，是陳時中說疫苗夠了才刪掉，民進黨參選人陳時中今還原過程並回酸，編列經費預算，市府要有定見。

陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時表示，台灣國內有幾處相關食物銀行，但萬華里長方荷生創辦的南機場幸福食物銀行辦得特別好，讓里民特別有信心，也讓比較貧窮的人得到很大幫助，因此今天前來參訪，希望未來入主北市府後，能把這個經驗拓展到其他社區，造福更多人。

近期政府擋疫苗爭議不斷，台北市長柯文哲表示，當初北市府編列28億預算買疫苗，還親自與陳時中會面，但陳時中說疫苗已經夠了，北市府才刪掉疫苗預算。

陳時中今回應，編列經費預算，市府要有定見，柯自己拜託市議員把預算刪掉，議員們都很清楚。事情最後柯文哲有行文到指揮中心，11月23日黃珊珊也有到指揮中心，他也有向黃珊珊報告相關疫苗採購數量，哪個買多少清清楚楚，未來計畫是什麼，都有讓黃珊珊了解，讓台北巿府自行評估。