「18歲公民權」通過門檻高 侯友宜公開表支持

新北市議會總質詢第二日，新北市議員張維倩指出，今年「18歲公民權」投票備受矚目，希望新北市長侯友宜對此表態。侯友宜回應，他個人是支持18歲公民權投票案，也鼓勵民眾在九合一大選出來投票，展現公民權。

今年底大選將登場的「18歲公民權」投票，是台灣首度進到複決階段的修憲案，通過需要965萬票，遠超過蔡英文總統在2020年選舉獲得得票數817萬票，通過難度極高。

張維倩開頭就直問侯友宜，這次投票的門檻相當高，要催出這麼多票相當難，侯屆時會不會去投票？是否會在「18歲公民權」投下贊成一票？

侯友宜回應，門檻並不是他決定的，這是憲法規定的，投票是秘密行為，他沒辦法說會投下「贊成」或「反對」，不過他自己會去投票，他的個人態度也是支持該案通過， 除了希望聽年輕人聲音，也賦予年輕人公民參與權，這樣才能一棒接一棒，增加公民參與的力量。

張維倩問，侯友宜是否有做更具體的行為，來支持該案？因為如果侯支持，就應該多多鼓勵大家站出來，增加更多宣傳方式。

侯友宜表示，他的選舉辦公室就有4位政治實習生，自己登記市長參選時，這些人也有陪在旁邊，另外，在未來選舉的宣傳品上，他會在支持「18歲公民權」上勾選支持，以主動的方式來宣傳。