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疫情又起 人權協會批：蔡政府防疫只對高端特別照顧

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人陳時中。聯合報系資料照

疫情又起，人民緊盯防疫政策。中華人權協會今天表示，市民只看見處處與民眾錙銖必較的政策，其他無論是防疫物資的補給、疫苗不良反應的救濟，蔡政府總不願以民為先，到處都看到利益介入與政治干擾的黑影，令國人失望。

中華人權協會說，生命與健康是最基本的人權，而從近兩年間，蔡政府在防疫上的種種弊端，以及自吹自擂的政治操作，根本沒有把民眾的生命與健康放在最優先的位置考量。

人權協會說，無論是採購疫苗、快篩、口罩、抗病毒藥物，蔡政府只有對高端特別積極與照顧，其他再也難想到有何令百姓感動的作為。

中華人權協會說，政府應好好做事、少點政治，也不要再打壓中醫、限縮公費清冠1號，並請蔡英文總統、民進黨台北市長參選人陳時中、疫情指揮官王必勝要謙卑感謝這兩年來，包含慈濟等宗教團體、民間人士、企業家幫忙政府防疫的付出及辛苦，不該只往自己臉上貼金。

中華人權協會表示，人民的眼睛是雪亮的，人民的心是有溫度的，請政府誠實面對自己的不足，並多給社會溫暖。

中華人權協會於1979年在台北市創立，2004年更名迄今，是台灣第一個民間人權組織。

人權 台北市長 疫情

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