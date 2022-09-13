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國民黨猛打疫苗議題 民進黨團批炒冷飯籲譴責中國

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院民進黨團今天舉行記者會批評國民黨團猛打疫苗議題是炒冷飯，呼籲國民黨團開記者會譴責真正的卡疫苗黑手中國。圖／取自民進黨團臉書
立法院民進黨團今天舉行記者會批評國民黨團猛打疫苗議題是炒冷飯，呼籲國民黨團開記者會譴責真正的卡疫苗黑手中國。圖／取自民進黨團臉書

國民黨近來針對民進黨台北市長參選人陳時中猛打疫苗議題，民進黨立院黨團今天舉行記者會批評國民黨「炒冷飯」，以疫謀取政治利益，無非是跟年底選舉有關，假借BNT疫苗問題打壓國產疫苗及打擊陳時中，但實際上阻擋BNT運抵台灣的是中國，呼籲國民黨開記者會譴責中國。

民進黨團書記長郭國文指出，類似議題去年各大媒體版面都已經露出，早期國民黨團都認為應扶持台灣國產疫苗，但國民黨最近言論不斷企圖打壓高端方式，連結阻擋BNT疫苗進口，邏輯完全不通。

郭國文說，陳時中當初站在疫情指揮官的角度，去年疫苗不足時，當然期待BNT能夠進來，過程中發生一些事情，所以透過公私協力的方式，媒體都有報導，很遺憾，相關議題現在被重新操作，國民黨其心可議。

過去國民黨曾主張進口中國疫苗，郭國文質疑，是否因為沒進口中國疫苗挾怨報復，假借BNT議題打壓國產疫苗跟打擊陳時中。

「國民黨是忘記還是害怕想起來！」民進黨團副書記長林楚茵表示，過去國民黨一再主張進口中國疫苗，從現在中國用極權方式封城限縮疫苗擴散，可以看出好在當初沒讓中國疫苗無效疫苗進口，阻擋疫情對台侵害。

林楚茵說，誰在卡BNT疫苗，其實網路搜尋就有答案，去年6月路透社報導，美國白宮發言人莎琪告訴記者，美國有留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷；同年7月，德國議員也稱中國在擋台灣取得疫苗；台灣原本在去年初就有機會取得疫苗，但因為中國出手卡住合約，國民黨竟為了年底選舉紅利進行政治操作。

疫苗 國民黨 BNT

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