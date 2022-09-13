國民黨猛打疫苗議題 民進黨團批炒冷飯籲譴責中國

國民黨近來針對民進黨台北市長參選人陳時中猛打疫苗議題，民進黨立院黨團今天舉行記者會批評國民黨「炒冷飯」，以疫謀取政治利益，無非是跟年底選舉有關，假借BNT疫苗問題打壓國產疫苗及打擊陳時中，但實際上阻擋BNT運抵台灣的是中國，呼籲國民黨開記者會譴責中國。

民進黨團書記長郭國文指出，類似議題去年各大媒體版面都已經露出，早期國民黨團都認為應扶持台灣國產疫苗，但國民黨最近言論不斷企圖打壓高端方式，連結阻擋BNT疫苗進口，邏輯完全不通。

郭國文說，陳時中當初站在疫情指揮官的角度，去年疫苗不足時，當然期待BNT能夠進來，過程中發生一些事情，所以透過公私協力的方式，媒體都有報導，很遺憾，相關議題現在被重新操作，國民黨其心可議。

過去國民黨曾主張進口中國疫苗，郭國文質疑，是否因為沒進口中國疫苗挾怨報復，假借BNT議題打壓國產疫苗跟打擊陳時中。

「國民黨是忘記還是害怕想起來！」民進黨團副書記長林楚茵表示，過去國民黨一再主張進口中國疫苗，從現在中國用極權方式封城限縮疫苗擴散，可以看出好在當初沒讓中國疫苗無效疫苗進口，阻擋疫情對台侵害。

林楚茵說，誰在卡BNT疫苗，其實網路搜尋就有答案，去年6月路透社報導，美國白宮發言人莎琪告訴記者，美國有留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷；同年7月，德國議員也稱中國在擋台灣取得疫苗；台灣原本在去年初就有機會取得疫苗，但因為中國出手卡住合約，國民黨竟為了年底選舉紅利進行政治操作。