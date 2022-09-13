網傳「中選會票箱不透明」中選會駁不實訊息

今年底11月26日即將舉行地方公職選舉投票暨辦理18歲公民權入憲的修憲複決公投。中選會表示，一再網傳「中選會票箱不透明，就會作票」或是「中選會票箱不透明，不可再用紙箱，紙箱作票空間太大；需改用透明或半透明壓克力箱」等等不實訊息四處流竄，特予駁斥。

中選會指出，依憲法、公職選罷法與公投法等規定，無論選舉或公投，皆應以普通、平等、直接及無記名單記投票之方法行之；不僅如此，投票時禁止將圈選內容公開或出示他人，更禁止任何人窺視刺探他人投票之秘密，此皆為現行相關法律所規定。

中選會表示，再者，自2012年起中選會即依各界建議規畫設計紙製投票匭，其後也依法定程序修正投票匭式樣，增訂傳統投票匭以外的紙製投票匭規格，故紙製投票匭亦屬制式投票匭，且從2014年地方公職人員選舉就開始採行迄今，並無網傳紙製投票匭並非制式投票匭之情事。

此外，由於傳統投票匭係採強化玻璃纖維、不銹鋼等材料製作或使用鋁合金及塑膠瓦楞板等材質製作而成，另有製作、搬運、維修及保管等缺點，故中選會及各地選委會自2014年起即已使用紙製投票匭辦理投開票作業，並漸次汰換及取代傳統投票匭。

中選會表示，實際上，紙製投票匭具有低成本、使用更為便利等優點，且也為諸多民主國家所採用，並獲得選務人員及投票權人好評；故請勿聽信或轉傳「中選會票箱不透明，不可再用紙箱」或「需改用透明或半透明壓克力箱」等不實訊息，以免觸法。

中選會表示，所有公職人員選舉與修憲複決公投都是由中選會及全國22個直轄市、縣市選委會依法辦理，各地選委會主委亦由地方政府三長（由直轄市及縣市長、副首長或秘書長）擔任為主，且選務人員又是以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁兼辦選務，全國各地選務人員均奉公守法並依法辦理選務。

中選會表示，整個選務的辦理，更有公開透明的監票程序，例如投開票所內負責監票的監察員係由政黨或候選人依法推派產生；投開票所在投票前也都會展示空票匭，投票結束後進入開票時也允許公眾錄影，更有前述的監察員與其他公眾在場監察開票情形，且中選會電腦計票統計結果也都與全國各地投開票所開票結果相符，不可能有所謂作票情事。