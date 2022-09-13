藍控阻擋中醫公會理事長出席記者會 綠：不該無限上綱

國民黨立院黨團今天上午原本邀請台北市中醫師公會理事長林源泉、新北市中醫師公會理事長詹益能出席記者會，說明政府限縮清冠一號公費條件情況，國民黨團指控，因民進黨全力阻擋，導致原本答應出席記者會的兩人未到場。對此，民進黨團副書記長林楚茵反酸，國民黨不要冠上「中國」兩個字，就認為台灣跟中國一樣，可以阻擋任何政黨人身自由或阻擋參加記者會，國民黨無畏指控跟說法，不該遇到選舉就無限上綱。

國民黨團今天舉行「獨厚高端、放生清冠 蔡政府罔顧人命 輕蔑中醫」記者會，出席名單原本列上林源泉、詹益能等人受邀出席，但國民黨團總召曾銘宗指控，採訪通知發出後，民進黨強力阻擋他們出席記者會。

面對國民黨團指控，民進黨團書記長郭國文回應，民進黨團怎麼可能阻擋他們出席記者會，可能是主辦單位事先溝通不足，或是政策主張或新聞主題沒有達到共識下，硬是把人員名單強制納入，造成其他人不受尊重，導致出席名單有落差。

林楚茵說，台灣是自由民主國家，每個人都有自己的言論自由，可以出席任何記者會表達自己的意見，國民黨說出這樣理由我們要接受嗎？我們能接受嗎？

林楚茵酸，國民黨可能跟中國溝通交流太多，直接把中國那套塞進去，無謂指控跟說法，國民黨不該隨政治操作起舞，更不要因為選舉要到了無限上綱、亂說話。