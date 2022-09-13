回應中斷德國之聲專訪 朱立倫：請大家去看完整內容

針對中共官媒日前刊登文章指出「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」；國民黨主席朱立倫強調九二共識、一中各表不能夠改變，「他們講他們的，我們講我們的不就是『各表』嗎？」此說法被說雙方沒共識。朱立倫今受訪強調，兩岸關係，他一切按照國民黨黨章、黨綱來處理。

朱立倫表示，他一切按照黨章、黨綱來處理兩岸關係，希望兩岸不但能夠穩健、和平對話，讓民眾過能夠好日子，這是國民黨最大的期待。

對於日前接受「德國之聲」專訪，朱立倫被問到敏感話題自動結束專訪，引發爭議。對此，朱未正面回應，僅說請大家去看完整的內容，不管是對國民黨重要的政策、兩岸關係、對外政策都非常清楚，堅持捍衛中華民國、維護民主自由、希望兩岸和平，這都是國民黨穩健的立場，希望大家能夠看完整的內容。