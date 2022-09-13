尷尬！鄭寶清才喊結盟 議員段樹文批霸王硬上弓

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
前立委鄭寶清才宣布要和多名議員參選人合組策略聯盟，未料現任議員段樹文卻發文澄清被「霸王硬上弓」。資料照，記者朱冠諭／攝影
前立委鄭寶清才宣布要和多名議員參選人合組策略聯盟，未料現任議員段樹文卻發文澄清被「霸王硬上弓」。資料照，記者朱冠諭／攝影

前立委鄭寶清昨下午宣布和多名議員參選人合組策略聯盟，盼打破藍綠壟斷。未料被掛名其中的現任議員段樹文深夜在臉書發文，否認合作結盟。對此，鄭寶清陣營回應，代表段樹文議員開會的親兄長，可能跟工作人員溝通有出入，段加入或退出，都尊重。

鄭寶清昨宣布和多名議員參選人合作，現場也由段樹文親哥哥代表出席。

不過段樹文晚間在臉書澄清，表示鄭寶清先前邀約他的親兄長陳松福前往加油，他們基於在地情誼與友好前去，未料鄭未經他同意便發表籌組聯盟事宜，「此等霸王硬上弓、戲劇情節，樹文不能接受。」

「別讓人難做，選舉不要這樣子，霸王硬上弓，不好啦」段樹文強調，他無黨無派只有鄉親最大黨支持，無需參與各陣營聯合競選，只知道做事、什麼政治立場的候選人與我無關，「不需要也不用+1」。

段樹文 鄭寶清 議員

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