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周玉蔻嗆慈濟 柯文哲：證嚴竟變中共同路人..太好笑了

聯合報／ 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
媒體人周玉蔻今天在臉書嗆慈濟，議員陳重文問柯對此事看法，柯文哲說，「等到有一天證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了。」記者林麗玉／攝影
媒體人周玉蔻今天在臉書嗆慈濟，議員陳重文問柯對此事看法，柯文哲說，「等到有一天證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了。」記者林麗玉／攝影

慈濟買BNT疫苗內幕曝光，媒體人周玉蔻今天在臉書嗆慈濟，表示「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要儍儍被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，議員陳重文問柯對此事看法，柯文哲說，「等到有一天證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了。」

柯文哲今天赴議會總質詢，陳重文在議場問柯，媒體人周玉蔻說證嚴法師為何要尊稱為「上人」？是不是民進黨只要對陳時中不友善，就都是黑五類、都要被抹紅、都是中共同路人？

柯文哲聽到「抹紅」兩字，忍不住笑稱，「對啊，等到有一天，證嚴也變成中共同路人，我就覺得實在是…太好笑了！」

陳重文問柯，周玉蔻發文寫慈濟不真、用捐款買來的慈濟董事，這不是在抹紅不然是什麼？柯文哲嘆一口氣表示，「我跟你講，慈濟已經盡他們的力量，當時最後還是靠慈濟的力量，才有辦法讓BNT進來，不然不知道拖到什麼時候，老郭去也沒有用，也是被擋住。」

陳重文也問柯文哲，覺得民進黨有沒有擋疫苗？柯說「我覺得有，這就是政治考量。」

對於未來如果有機會當上蔡英文的位子，會不會讓這種事情重演？柯文哲表示，他絕對不會幹這種事，人民生命還是一個基本的，政府還是要愛護人民，怎麼會已經疫情這麼嚴重，該進來就趕快給疫苗進來。「你還在審查，七拖八拖，錢人家都願意出，也不讓人家進來，也太過份了。」

柯文哲 慈濟 證嚴 周玉蔻 疫苗

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