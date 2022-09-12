基隆韓粉分裂 黃希賢：我才是對韓國瑜一路相挺的人
無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天開直播，表示要對2年半前卸下國民黨基隆市主委職務後，各種羞辱、嘲諷與誤會一次講清楚。黃還批評國民黨競選對手謝國樑的耳語部隊造謠，基隆「韓粉」已裂成兩派分挺黃、謝，但他才是對韓國瑜從競選（大起）到被罷免（大落）一路相挺的人。
謝國樑對於黃希賢的直播言論，回應「黃前主委辛苦了。」
黃希賢今午在臉書開直播，談及2020年3月底離開黨部主委「秘辛」，表示說好聽點是「被請辭」，事實上根本是遭黨中央以粗暴的方式「撤職」，原因只是前黨主席吳敦義卸任當天，他站在旁邊。
黃希賢也提到與謝國樑共有4次餐會，去年過年前後第3次單獨餐敘，當時他還沒退黨，謝主動說「外面有人在講，應該給你副市長的位置，但這位置的決定權不在我、在黨中央」、「如果你以後會到別的黨，我們還是有合作空間」，感嘆原來謝把他當成求官、叛黨的人，踐踏他的人格。
黃希賢說，在國民黨艱困時，是誰勇於接下基隆市黨部主委？是誰在韓國瑜大起大落時一路相挺？基隆韓粉團現已分裂成兩派，目前「挺謝派」講話最大聲，他要問基隆藍軍支持者及基隆韓粉，是誰一直凝聚挺韓氣勢？是誰自掏腰包帶隊去花蓮挺韓？是誰主動前往高雄請韓先生拍片向基隆藍軍喊話，並將影片帶回基隆市黨部？基隆藍軍及廣大市民，不該再被情緒勒索、綁架。
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