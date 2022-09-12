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批民進黨「割腕自殘」黃金春：鄭寶清民調20%有機會贏

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園水利會前會長黃金春（右），今接受媒體人黃光芹（左）專訪。記者朱冠諭／翻攝
桃園水利會前會長黃金春（右），今接受媒體人黃光芹（左）專訪。記者朱冠諭／翻攝

前立委鄭寶清參選桃園市長，前桃園水利會會長黃金春出面力挺，還擔任他的競總主委。黃金春今接受網路節目專訪，批民進黨違反民主誠信「割腕自殘」，還批桃園市長鄭文燦原想借刀殺人，卻殺到自己血流不止；接下來只要鄭寶清支持度能拉高至20％，就會產生棄保效應，有機會當選。

黃金春今接受媒體人黃光芹專訪時表示，桃園最初有4人有意爭取黨內出選，鄭文燦卻推薦新竹的林智堅給黨主席蔡英文，結果林因論文門風波退選，黨還是不辦初選，直接點名給立委鄭運鵬，「鄭文燦就是借刀，把桃園想參選的優秀人才殺掉，結果殺到自己人，血流不止。」

黃金春還爆料，民進黨立院黨團總召柯建銘曾打電話給他，說要帶林智堅見他尋求支持，但他一口回絕，不想再替民進黨背書。

黃金春說，鄭文燦一開始也是五星級市長，但到第二任，桃園卻變成六都倒數，事實上桃園升格後，年度預算超過千億，但鄭文燦拿來搞包裝、整天辦活動，在地人都希望能真正為桃園做事，而非做表面功夫。

對外界質疑鄭寶清立委選輸，為何這次還選市長？黃金春說，鄭寶清當時大意失荊州，但桃園地理人文環境特殊，選民不喜空降，且國民黨跟民進黨這段時間給老百姓的印象都非常差，疫苗問題連年輕人都氣得要死，國民黨也監督不好，民進黨才這麼囂張、官僚傲慢。

黃金春說，人民對國、民兩黨都很失望，民眾黨賴香伶能爭取到的選票少，現在桃園市長選戰變成四腳督，若能在月底前讓鄭寶清的支持度拉升至20％，就有機會打贏選戰。

桃園市長 鄭寶清 民進黨

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