柯文哲年底卸任 退休後打算另找辦公室再拚總統

台北市長柯文哲任期將至，議員陳重文送上老鷹木雕作為「畢業禮物」象徵鵬程萬里、展翅高飛。陳也問柯文哲柯卸任後會回台大上班嗎？柯說，他打算要退休。陳重文再問，會不會爭取總統大位？柯說，「會啊，我努力。」

柯文哲今天赴議會總質詢，陳重文送上木雕作品作為「畢業禮物」。陳重文說，價格不菲價值不菲，這是特別去三義找雕刻大師用黃檜的漂流木雕刻的木雕作品，且這個作品有付證明書，木雕師傅取名為「放飛」。

陳重文說，他解讀，這個作品刻的是雄鷹展翅要獵取獵物的姿態，有鵬程萬里、展翅高飛的兩個寓意，因此他要送給柯文哲當畢業禮物。柯文哲欣然接受並表示禮物「這太貴重」。

陳重文問柯卸任後會回台大上班嗎？柯文哲表示，會去報到，但還在想這個問題，「要跟人事處研究一下」，但不好意思佔著不做事，因為他打算要退休。陳重文再問，會不會爭取總統大位？柯說，「會啊，我努力。」

另外，副總統賴清德近期在總統府外500公尺的一棟大樓內，籌設「願景」辦公室，動作頻頻，被視為在替2024年大選備戰。

陳重文表示，潛在對手賴清德已經設辦公室，呼籲柯不要等卸任找、現在要找 。柯文哲表示，會找在立法院附近，畢竟民眾黨立院黨團、中央黨部都在中正區，至於要多大的空間？柯說，要用多少人能才決定，目前正在想。