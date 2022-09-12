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接見青商會幹部 蔡英文呼籲支持「18歲公民權」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「國際青年商會中華民國總會第70屆菁英幹部」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「國際青年商會中華民國總會第70屆菁英幹部」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「國際青年商會中華民國總會第70屆菁英幹部」，肯定青商夥伴掌握社會需求及時代脈動，為台灣社會帶來改變的付出。她也期盼大家共同支持「18歲公民權」修憲複決，提高青年對公共事務的參與，讓台灣民主更進步。

蔡總統表示，青商夥伴對台灣社會的付出，她非常清楚也很佩服。過去6年多來，她跟青商夥伴一直有許多的互動。包括每一年，她都會在這個場地跟「十大傑出青年」的當選人見面。這項選拔，因為青商總會的努力，今年已經邁向第60屆，真的非常不簡單，她要感謝青商總會發掘許多專業又傑出的青年，為社會帶來正面的能量。

蔡總統說，她也很佩服青商夥伴，能夠掌握社會的需求和時代的脈動，持續為組織本身及為台灣社會帶來改變。例如大家看到台灣社區的環境需要改善，就推出「329玩美角落計畫」，跟社區民眾一起透過彩繪，讓髒亂的小巷能夠有新的風貌；又像是大家看到疫情讓世界更數位化，政府也成立數位發展部，青商總會便積極推動數位轉型，讓青年的創意可以用更多元的方式，落實在行動當中。

蔡總統認為，這就是持續進步的青商總會。因此，她要拜託大家共同支持年底的18歲公民權修憲複決。青商會是全球最大的青年NGO組織，入會年齡就是18歲，這就是支持18歲公民權最有力的理由，她相信青商會所有的好朋友都是支持的。

蔡總統提到，長期以來，青商總會持續透過各式各樣的活動，吸引更多青年關心社會議題、參與公共事務。她要告訴大家，「我們要提高青年對公共事務的參與，一起凝聚進步的力量，共同支持18歲公民權，讓台灣民主更進步。11月26日的18歲公民權修憲複決，就是關鍵的機會，絕對不能錯過。」

蔡總統指出，這一項投票門檻非常高，需要965萬張同意票，比她在2020年連任選舉時的得票數817萬張票還要多很多。除了拜託大家投下關鍵的一票，也希望大家發揮影響力，一起來宣傳、幫忙18歲公民權這項複決案可以過關。

蔡總統表示，她看到青商總會自我期許「2022年是台灣青商展翅高飛的一年，期待全台灣的青年朋友一同投入青商運動」。她希望跟大家一起努力，促進青年公共參與，也祝福青商總會在第70屆的新里程碑，持續擴大組織，創造更豐碩的成果。

青年 商總 修憲

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