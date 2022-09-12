民進黨團批：計畫案都交代不清 怎麼處理市府千億預算

國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案抄襲案爆發兩周，至今未對外公開說明，立法院民進黨團今舉行記者會，轟張善政說法一變再變，用各種理由推托不說明，連5736萬計畫案都交代不清，以後怎麼處理桃園市府千億預算？

民進黨團副幹事長黃世杰指出，張善政一開始說要開記者會說明，後來又說「規劃中」，接著說「沒時間」，然後推託說有簽終生保密協議。一開始還推給宏碁、團隊，說自己只是掛名主持人，這不是一個要競選行政首長應有的倫理和表現。

黃世杰說，張善政領導無方在先，才會交出抄襲、瓢竊的研究案給國家，張說這是擠牙膏式的爆料，無法一次說清楚，但資料都在他們團隊手中，張是計畫主持人，做了什麼自己最清楚，「何須等到別人來講呢」，自己就可以講清楚，認為張善政的行為，實在不是一個要競選行政首長該有的倫理和表現。

黃世杰說，張善政被參與研究的成員爆料，是因為看不下去他的領導風格和事後面對問題的表現，請張善政不要把問題政治化，如果第一時間講清楚，就不會有所謂的擠牙膏式的階段性爆料了。

黃世杰批，張善政「推上推下」，一開始說自己只是宏碁的受雇人，要大家有問題去問宏碁，後來又說計畫是12人共同執行，他只是掛名主持人，然後說自己只是蒐集資料，沒有抄襲的問題，還想推給當時的主委蘇嘉全，質疑為什麼蘇嘉全擔任主委時可以通過驗收。

黃世杰說，蘇嘉全只有發包第一年的計畫，但媒體質疑聲浪較大的第二、三次報告都是在馬英九政府年代，張善政三年都是計畫主持人，應負最大責任。