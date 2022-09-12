快訊

前代威爾斯親王號的悲情宿命 與專剋友軍的墨爾本號

網瘋傳男神李易峰私密床照 被爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

陸媒稱九二共識沒各表 朱立倫:我們講我們的 不就各表

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席市黨部辦理提名里長同志團結大會，黨部動員北市各里里長同志數百人參加造勢活動，朱立倫和蔣萬安一起為里長參選人披彩帶及授旗，並高喊當選，現場熱鬧滾滾。記者邱德祥／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安上午出席市黨部辦理提名里長同志團結大會，黨部動員北市各里里長同志數百人參加造勢活動，朱立倫和蔣萬安一起為里長參選人披彩帶及授旗，並高喊當選，現場熱鬧滾滾。記者邱德祥／攝影

大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。國民黨主席朱立倫表示，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

今年是兩岸達成「九二共識」30周年。大陸《人民政協報》10日發表題為「正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』」的長文指出，無論是「九二共識、一中各表」，還是「一中各表的『九二共識』」都體現國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，而這個問題早在新中國成立後，新政協的召開就已得到解決。

朱立倫表示，兩岸關係是國民黨長期以穩健務實，長期累積，九二共識在黨章、黨綱講得非常清楚，就是九二共識一中各表，原汁原味不能改變，這是堅定立場，兩岸本來就是求同存異，大家相互和平、持續交流，相信這是國人期待。

至於是否與親美路線有關？朱立倫表示，再次強調「親美、友日、和陸，這三者缺一不可」，兩岸關係要和平，過去黨章、黨綱規定都是延續，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

九二共識 一中各表 朱立倫

延伸閱讀

慈濟買疫苗遭勸退 朱立倫：踩萬具屍體想在台北市選贏

三黨主席公開助選見效？ 學者：見仁見智

影／國民黨提名里長團結大會 朱立倫、蔣萬安親出席

新北侯林民調拉近？林佳龍：有3大關鍵因素

相關新聞

民調／蔡英文說廢死是普世目標 逾87%不同意

啟思民本基金會今舉行「9月份民本調查－廢死議題」發布記者會，由董事長、國民黨立委江啟臣公布調查結果，針對蔡英文總統過去曾...

柯文哲鍾東錦同台 沈慧虹：民眾黨選擇與舊勢力站一起

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受媒體聯訪，被問林智堅近期將公開站台，遭民眾黨市長參選人高虹安反問「沈慧虹在怕什麼」；沈慧...

民進黨團再攻恩恩案 侯友宜：會扛起該負的責任

新北市議會今日總質詢，民進黨團再度針對新北防疫情形與恩恩案提出質疑，新北市議員李坤城表示，為何審議委員會在審議時沒有邀請...

與蔣萬安擘畫雙北願景？ 侯友宜：能為土地做事就齊拚

新北市長侯友宜近日常提及「大台北共好」一詞，引發外界關注與台北市長參選人蔣萬安雙北聯手話題。侯友宜表示，新北是北台灣的中...

陸媒稱只有一中沒有各表 陳時中酸：有人沈迷在幻想裡

中國大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。民...

陸媒稱九二共識沒各表 朱立倫:我們講我們的 不就各表

大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。