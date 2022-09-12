陸媒稱九二共識沒各表 朱立倫:我們講我們的 不就各表

大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。國民黨主席朱立倫表示，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

今年是兩岸達成「九二共識」30周年。大陸《人民政協報》10日發表題為「正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』」的長文指出，無論是「九二共識、一中各表」，還是「一中各表的『九二共識』」都體現國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，而這個問題早在新中國成立後，新政協的召開就已得到解決。

朱立倫表示，兩岸關係是國民黨長期以穩健務實，長期累積，九二共識在黨章、黨綱講得非常清楚，就是九二共識一中各表，原汁原味不能改變，這是堅定立場，兩岸本來就是求同存異，大家相互和平、持續交流，相信這是國人期待。

至於是否與親美路線有關？朱立倫表示，再次強調「親美、友日、和陸，這三者缺一不可」，兩岸關係要和平，過去黨章、黨綱規定都是延續，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」