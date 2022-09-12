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陸媒稱只有一中沒有各表 陳時中酸：有人沈迷在幻想裡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國官媒強調九二共識只有一中沒有各表，民進黨台北市長參選人陳時中表示，有人沈迷在幻想中。記者胡瑞玲／攝影
中國官媒強調九二共識只有一中沒有各表，民進黨台北市長參選人陳時中表示，有人沈迷在幻想中。記者胡瑞玲／攝影

中國大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，指出要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。民進黨台北市長參選人陳時中酸說，這是大家本來就了解的事情，只是有人一直沈迷在自己的幻想裡面。

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，中國大陸官媒「人民政協報」10日刊登一篇文章，不僅強調九二共識只有一中，沒有各表，更批國民黨扭曲九二共識，立場搖擺及倒退。

陳時中今前往萬華廣照宮參香，會後受訪時，針對中國官媒稱「只有一中沒有各表」表示，這是大家本來就了解的事情，只是有人一直沈迷在自己的幻想裡面。

另立院國民黨團總召曾銘宗表示，開議後將藉由預算審查機會揭露弊案，擬將矛頭指向陳時中來打選戰。對此，陳時中僅表示，立法委員有立法委員的職責，不要問過就忘記。

至於何時與新北市長參選人林佳龍合體進行市政合作？陳時中說，會根據他們自己的步驟，兩邊競選總部會商量，把步驟安排好。

陳時中 九二共識 台北市長

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