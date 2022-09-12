挨批未積極處理雲林張家濫墾案 監察院：今年8月已糾正

雲林縣斗六市咬狗段山坡地，去年遭檢舉縣長張麗善胞弟張啟盟侵占國有地及以咖發咖啡園名義違法濫墾，縣府除依「未依核定計畫施作簡易水土保持」開罰當事人18萬元，雲林地檢署也已依違反水土保持法，起訴土地所有權人張啟盟，目前由雲林地方法院審理中。監察院今天表示，監察院已於今年8月初提案糾正雲林縣政府，近日媒體指監察院未有積極作為，實屬誤解。

監察院表示，監察院財政及經濟委員會已於今年8月3日通過監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容提案，糾正雲林縣政府。後續監察院將持續督促雲林縣政府落實監督管理責任，以確保山坡地安全，並維民眾生命財產權益。

糾正案文指出，雲林縣政府受理審查簡易水土保持申報書時，忽視地勢陡峻，未詳查地形、坡度等現況資料，復以「申報面積未達2公頃」，且「僅為移除既有竹及雜木等之植物」為由，率予同意得以簡易水土保持申報書代替水土保持計畫，又未考量排水防災等措施，既未要求設置任何水土保持設施，亦未針對裸露坡面敷蓋植生，衍生後續豪雨沖刷導致水土流失等情事，招致外界有規避水土保持計畫審查之訾議，該府殊值檢討。

監委也於調查報告中指出，山坡地違規使用行為，不僅破壞原有植被，影響水資源保育涵養功能，更易釀成許多災害發生，實有及早預防管控的必要。雲林縣政府對於山坡地違規稽查，允應結合衛星影像變異點查報、無人載具航拍等科技作為，提升科技執法運用比例，建立多元巡查監測機制，俾利即時制止山坡地不當使用情形，避免違規行為破壞山林環境。

監委也說，隨著近來極端氣候影響，風災豪雨頻傳，不當的山坡地開發行為，極易造成土石崩落坍塌，對下游居民及經濟建設影響甚巨，是以水土保持為開發利用山坡地最基本而重要的工作。然而水土保持義務人藉切割或縮減面積方式以規避水土保持計畫審查，或假借中耕除草或機械除草之名，遂行開挖整地等違規行為屢見不鮮，凸顯現行法令規定不周，監督管理不力等窘境。農委會為水土保持法之中央主管機關，允應妥謀因應對策，俾強化水土保持管理，確保國土安全。

監委也表示，至於土地是否涉及土方採取與外運等情，經雲林縣政府等相關機關調查結果，並未發現有土石外運車輛車行，或可疑人士竊採砂石等相關跡象。