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民調／蔡英文說廢死是普世目標 逾87%不同意

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。記者曾原信／攝影
蔡英文總統。記者曾原信／攝影

啟思民本基金會今舉行「9月份民本調查－廢死議題」發布記者會，由董事長、國民黨立委江啟臣公布調查結果，針對蔡英文總統過去曾說廢死是普世目標，民調顯示僅10.4%的人同意這樣的說法，有87.9%的人不同意。

對於近日發生的台南殺警案，這份民調顯示，有超過91.5%的民眾認為要嚴懲歹徒，並速審、速決、速行；並分別有74.2%和81.2%的人同意內政部長徐國勇和法務部長蔡清祥需因此負責下台。

死刑廢除題組則顯示，有79.9%的民眾認為蔡政府實質廢死，同時有88.8%的人不滿意蔡政府執政6年僅執行2件槍決、38人尚未執行的作法；有高達90.3%的民眾認為應盡快依法執行；僅有12.4%的人贊成廢除死刑，高達86.9%並不贊成。

而蔡總統過去曾說廢死是普世目標，僅10.4%的人同意這樣的說法，87.9%的人不同意；至於執行死刑對防止重大犯罪有無幫助，則有高達88.1%的民眾認為有幫助；目前民眾對台灣治安狀況，則僅25.5%滿意，高達73.6%不滿意。

此次民本調查針對全國18歲以上的網路人口，於今年9月7日至8日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1050份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.02%內。

針對原始樣本，基金會採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月的人口數據，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡和地區特徵符合全國母體結構。

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