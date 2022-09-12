新冠疫苗受害救濟審查慢 藍：監院不要只關心新北個案

新冠疫苗接種不良反應案件審查速度慢，國民黨立院黨團今舉行記者會表示，行政院、衛福部應正視疫苗通報過程，快速審議。黨團書記長李德維說，監察院不要只關心發生在新北的個案，應針對全體國人權益受害通盤檢討，衛福部處理過程有無疏失遺漏，應好好檢討、追究相關官員責任。

與會的疫苗施打受害者陳宏宇指出，他在去年10月16日接種第一劑BNT後，第一周反覆發燒、四肢紅腫，後到市立聯合醫院忠孝醫院掛急診，住院做了各項檢查，最後診斷成人多系統炎性症候群，11月初出院，醫院通知他可申請預防接種受害救濟，他在11月底申請通報，醫療策進會審議委員會隔年1月28日正式受理，截至目前將近10個月，受害救濟到現在還沒結果。

國民黨副秘書長李彥秀指出，民進黨2年多來對疫情處理方式就是5字訣「缺、擋、算、吹、拖，」缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥品；擋疫苗、擋入境普篩、擋疫苗採購公開價格、擋民間採購疫苗、更擋下人民抵抗疫苗的寶貴時間；算許多人的商業利益、民進黨自己的政治利益，卻沒算到國民健康。

李彥秀批，政府吹捧自己疫情控制很好；又從去年拖到今年8月疫苗救濟申請才審核993件，比例不到5%，陳時中離開指揮官位置去打台北市長選戰，仍留下爛攤子，去年10月接受立院備詢還說，他會增加專業開會人員及開會頻率。

李彥秀說，事實真相是，疫苗受害救濟案件審查頻率，從之前平均每個月1.1次，到現在1.5次，按照這樣審查速度，即使不算不良率再增加，未來恐怕要審到34年才審完，蔡英文、陳時中、蘇貞昌都已是百歲人瑞，人民等得到真相嗎？

她批評，今年2月衛福部加入審查過程要求舉證其關連性，在專家眼中，是設下民眾救濟難以跨越的高門檻。這些疫苗經過三期但尚未上市，在國際還沒累積足夠數據，台灣居然用常規疫苗標準來審查，未來民眾打次世代疫苗的信心恐會消失。