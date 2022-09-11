監院112年度預算增4344萬 人權會編逾1.3億

民進黨台北市長參選人陳時中的免治馬桶政策廣告，因出現偷窺畫面遭各方撻伐，網友做出許多哏圖，與韓國電影「熔爐」的畫面連結。陳時中的競選總幹事日前向警方報案，並表示已經提告。不過陳時中團隊的網路操盤手陳嘉行卻表示，是報案不是提告。隨後陳時中也發文說「歡迎二創」。對於陳時中團隊說法前後不一，律師表示其實「報警」就是「提告」，重點是「陳時中提告的事由到底是什麼」。

2022-09-11 13:30