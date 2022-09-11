監院112年度預算增4344萬 人權會編逾1.3億
監察院公布112年度中央政府總預算案監察院單位預算，歲入編列新台幣2630萬9000元，主要是違反公職人員財產申報法、利益衝突迴避法、政治獻金法等規定的罰鍰收入。而歲出編列新台幣10億4888萬餘元，較111年度增4344萬餘元，主要增列待遇調整經費；其中，人權會編列1億3138萬餘元，辦理系統性訪查、推動酷刑防制工作經費1250萬元。
歲出編列10億4888萬9000元，較111年增加4344萬6000元。其中一般行政，編列人員維持費7億5078萬元，較111年度伸算增列調整待遇等經費3430萬元，廳舍機電維護、清潔勞務等經費增列684萬元；首長、副首長出國訪問及職員出國考察旅費99萬2000元。
議事業務中，國際監察事務活動經費268萬元，較111年度增列參與推動國際監察事務與交流經費34萬7000元；調查巡察業務，監委國外考察經費153萬5000元，較111年度增列旅費7萬7000元。
國家人權委員會部分，歲出編列1億3138萬8000元，其中人權業務規畫、評估與研究經費4681萬元，人權議題歷史研究及國際基礎資料蒐集、比較、分析、翻譯等經費735萬元；國內外人權宣導、創新合作方案經費493萬元，含媒體政策及業務宣導費250萬元。
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