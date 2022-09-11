與梵建交80年 陳建仁出席中秋餐會藏巧合數字

前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，3度與教宗當面握手寒暄。駐教廷大使館今天透過臉書表示，10日是陳建仁伉儷出訪梵蒂岡的最後一晚，陳建仁說，很榮幸在卸任副總統重責後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院的院士。讓台灣的科研成果與世界最頂尖的科學家接軌，增進台梵科學交流。

駐教廷大使館昨在臉書指出，陳建仁與教宗方濟三度見面，第1次是陳來訪第2天出席教宗主持的先教宗若望保祿一世榮列真福品大典前，獲得教宗個別接見。第2次是陳建仁昨獲得教宗親自授頒宗座科學院院士證章，隨後每名院士及眷屬都獲得再次與教宗單獨寒暄的機會，是陳建仁第3度向教宗致意。

駐教廷大使館指出，宗座科學院院長凃克森樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統」。

昨天中秋節，陳建仁代表蔡總統邀請與台灣關係密切的教廷友人、台籍神職人員、曾在台灣服務的外籍神父修女、與教會有淵源的僑胞、駐教廷大使館及駐義大利代表處兩館處員工眷屬等，一同團圓歡度佳節。

駐館指出，多位教廷高階神職人員出席這場餐會，包括教廷駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機主教、宗座科學院前院長Marcelo Sanchez Sorondo總主教、萬民福音部副秘書長Fr. Ryszard Szmydki、曾在台服務多年的教廷宗教對話部副祕書長鮑霖神父、主業會副總監Fr. Mariano Fazio、沙勿略會秘書長麥克儉等神職人員。大家都很開心能與陳建仁伉儷團聚，也很榮幸受邀一起歡度中秋。

陳建仁表示，很高興代表蔡總統，與教廷及羅馬的好朋友們一起歡度「月圓人團圓」的日子，更榮幸在卸任副總統重責之後，獲得教宗方濟各任命為宗座科學院的院士。讓台灣的科研成果與世界最頂尖的科學家接軌，增進台梵科學交流。

陳建仁說，他在副總統任內，曾分別在2016、2018及2019年，三度前來教廷訪問，回想這幾次的訪問，在這個神的國度所受到的感動，以及宗教的啟發都是最強烈的。義大利羅馬對他來說，就像是心靈的第二個家鄉，與在場的各位，感覺就像家人般親近。

今年是中華民國與教廷建交80年，也是剛卸任教廷宗座科學院院長職務的Sorondo主教80歲生日。駐教廷大使館表示，晚間中秋餐會邀請了約80位賓客，剛好湊成80+80+80的「3個80」。

駐館指出，「3」是象徵天主教三位一體、深具意義的數字，這次陳建仁出訪梵蒂岡，中秋餐會遇到3個80，在餐會唱了3首聖歌、本次訪梵有宗教慈善科學等3個目標，更重要的是，見了教宗3次，這些不經意的巧合讓人會心一笑，同時也是台梵關係持續永固的好兆頭。