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英國女王伊麗莎白二世逝世 蘇治芬臉書表哀悼
英國女王伊麗莎白二世逝世，各界紛紛致上哀悼，立委蘇治芬也在臉書發文向她致敬，感念伊麗莎白二世出身尊貴，卻對人民恪盡職守，堪稱立憲君主典範，所以當香港從現代社會淪入一國兩制的局面，不免讓香港人懷念起這名「事頭婆」。
蘇治芬表示，正如同蔡英文總統代表台灣發表的悼詞所説，伊麗莎白二世帶領英國人民克服重重挑戰，始終是全球民主不可或缺的中堅力量；在二戰時期，她與父母拒絕離開倫敦，留下來陪部隊對抗，所謂真正的尊貴出身，不是享受榮華富貴，而是對人民的義務恪盡職守、終身不渝。
蘇治芬也說，隨著歷史巨輪向前，人們越來越常用「為民服務的一生」來形容伊麗莎白的成就，她代表守法自持的是立憲君主典範，所以當鄰近的香港從現代社會淪入一國兩制的今日，香港人總熱情地懷念起他們之前的「事頭婆」。
蘇治芬在臉書發文向伊麗莎白致敬，感慨她凝聚子民、贏得全世界的景仰，除了緬懷她的成就，同時也向查爾斯三世國王、她的家人親友、英國及國協的人民致意。
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