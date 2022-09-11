清冠一號限縮急轉彎 藍黨團：陳時中還在當地下部長？

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會發布新聞稿砲轟，隔天衛福部次長王必勝緊急開會修正放寬適用範圍。傳出是指揮中心前指揮官陳時中漏夜要求王必勝修正，國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，衛福部長薛瑞元上任快2個月，陳時中還在當地下部長？

媒體報導，醫界人士透露，因中醫師醞釀在今日台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中才漏夜要求王必勝修正。

國民黨立委洪孟楷質疑，衛福部在疫情升溫之時，為何要雨天收傘？王必勝及衛福部官員是在放連假？難道衛福部公告前沒先開會，一定要怒火燒了，才緊急開會增列3項公費條件，被人罵了才又緊急轉彎。陳時中漏夜要王必勝修正公費條件，是擔任什麼樣角色？台北市長參選人、前指揮官、還是路人甲乙丙丁？陳時中要不要出面說明一下？

洪孟楷說，薛瑞元上任快2個月，沒看到有任何公開表示，陳時中一個命令就可火速更改衛福部政策，現在到底是陳時中還是薛瑞元當部長？逼王必勝急轉彎放寬公費條件，都是陳時中說了算，好大的官威。

他也指出，當公費清冠一號限縮後，現在黑市喊價到5000元以上，人民已經給政府特別預算採購藥物，現在又要限縮，讓人民到黑市找清冠，一頭牛剝兩層皮，台灣人民在民進黨政府眼中就是要被剝皮的對象？

國民黨團書記長李德維說，6月底就有傳出衛福部想限縮公費適用對象，大家有所反彈，才急忙縮手，現在又要限縮，希望中西醫不要雙標，衛福部若嫌貴，高端補助4.7億元，打不完就丟的劑數應該上百萬元，浪費金額驚人，大家正需要清冠一號之時，衛福部中醫司沒有據理力爭，反而同意限縮，希望衛福部把決策過程公開。

國民黨團總召曾銘宗表示，最近BA.4、BA.5爆發，疫情愈來愈嚴重，防疫紓困特別預算8393億元，立法院要錢給錢，給予最大彈性，可跨機關、部會挪用，經費非常充分，為何政府還要限縮清冠一號使用？黨團要求政府再檢討，適度放寬清冠一號使用對象；並要求政府全力協助國內中醫藥產業發展。