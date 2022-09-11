快訊

避免食物變質卻標榜無添加防腐劑？留意商品包裝標示陷阱

薪水比銀行少卻超夯！內行人曝「四大會計師事務所」終極優點

「以後麥假好人」廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

葉元之批監委查恩恩案有罪推定：別成政治打手

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北中和2歲童恩恩染疫過世，監察院日前實地走訪新北市消防局，相關人士指未來調查報告將會提出糾正案。圖／本報系資料照
新北中和2歲童恩恩染疫過世，監察院日前實地走訪新北市消防局，相關人士指未來調查報告將會提出糾正案。圖／本報系資料照

新北中和2歲童恩恩染疫過世，監察院日前實地走訪新北市消防局，相關人士指未來調查報告將會提出糾正案。新北市議員葉元之質疑，監院此舉為「有罪推定」，一開始就往新北市府有瑕疵的地方推論，試圖找到理由攻擊侯市府，他盼監察院應更謹慎，秉持公正態度調查，而非給綠營做文章的機會，成為政治打手。

葉元之指出，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營發現在侯市府市政上難以下手，所有的質疑都被市府或選辦一一洗臉，也無法在政策願景上說服市民，只是把台北政策拿來複製貼上。所以林佳龍只好用恩恩案大做文章，攻擊新北市長侯友宜，試圖挽救選情。

葉元之認為，監察院的調查市府一定都會尊重，但請綠營不應該把它成為政治口水的素材；他提及太魯閣事故的調查報告，監察院隻字不提林佳龍，看不出林佳龍有任何的愧疚感，呼籲林佳龍陣營針對恩恩案，不要再有任何政治語言，更不要把個人的選舉輸贏，寄望在任何一位家屬的痛苦回憶上，「這不只會讓你不入閣，更是不入流。」

新北市長 林佳龍 監察院

延伸閱讀

與陳時中是否同台？ 林佳龍：最近應該就會推出

較侯友宜人氣差12% 林佳龍：票數落差10萬上下

侯友宜細數3年施政 林佳龍選辦批落漆當政績

林佳龍今爬觀音山 侯友宜辦公室酸終於去「補爬」

相關新聞

新式數位身分證 不排除無晶片版先行

由於輿論反彈，行政院去年初宣布暫緩換發「新式數位身分證」，內政部長徐國勇去年底允諾，下會期提出專法，但至今尚未提出。據瞭...

葉元之批監委查恩恩案有罪推定：別成政治打手

新北中和2歲童恩恩染疫過世，監察院日前實地走訪新北市消防局，相關人士指未來調查報告將會提出糾正案。新北市議員葉元之質疑，...

美台政策空白支票一張就夠 台灣政策法是救命索更是緊箍咒

空白支票，一張就夠用了，兩張支票讓你選，空白支票當然更好用。美國台灣政策法看來誘人，其實愛之適足以害之。 1979年，美國國會在白宮不情不願之下，通過台灣關係法，用來界定華府與北京關係正常化之後，如何維繫與台灣的關係。台灣關係法許多文字相當籠統，就像是空白支票一樣，隨便你填。譬如有義務提供防衛武器，但是究竟賣些什麼武器，什麼叫作防衛，全讓行政部門自己決定。...

恩恩案將朝糾正方向辦理？洪孟楷籲監察院別政治辦案

監察院查新北恩恩案傳出已進深水區，目前辦理正朝糾正方向，立委洪孟楷表示，政治辦案無助於防疫，相較於對恩恩案的積極，監院對...

台灣將派代表出席安倍國葬 謝長廷籲中勿口出惡言

台灣研議派代表出席日本前首相安倍晉三國葬，引起中國外交部反彈。對此，駐日代表謝長廷今天說：「人家在辦喪事，不要口出惡言；...

立委批浪費 明年仍編列6738萬數位身分證維護費

行政院暫緩數位身分證政策，但內政部明年度仍編列六七三八多萬元預算。國民黨立委洪孟楷說，這筆預算是民進黨好大喜功的代表，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。