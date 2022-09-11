葉元之批監委查恩恩案有罪推定：別成政治打手

新北中和2歲童恩恩染疫過世，監察院日前實地走訪新北市消防局，相關人士指未來調查報告將會提出糾正案。新北市議員葉元之質疑，監院此舉為「有罪推定」，一開始就往新北市府有瑕疵的地方推論，試圖找到理由攻擊侯市府，他盼監察院應更謹慎，秉持公正態度調查，而非給綠營做文章的機會，成為政治打手。

葉元之指出，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營發現在侯市府市政上難以下手，所有的質疑都被市府或選辦一一洗臉，也無法在政策願景上說服市民，只是把台北政策拿來複製貼上。所以林佳龍只好用恩恩案大做文章，攻擊新北市長侯友宜，試圖挽救選情。

葉元之認為，監察院的調查市府一定都會尊重，但請綠營不應該把它成為政治口水的素材；他提及太魯閣事故的調查報告，監察院隻字不提林佳龍，看不出林佳龍有任何的愧疚感，呼籲林佳龍陣營針對恩恩案，不要再有任何政治語言，更不要把個人的選舉輸贏，寄望在任何一位家屬的痛苦回憶上，「這不只會讓你不入閣，更是不入流。」