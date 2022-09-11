恩恩案將朝糾正方向辦理？洪孟楷籲監察院別政治辦案

監察院查新北恩恩案傳出已進深水區，目前辦理正朝糾正方向，立委洪孟楷表示，政治辦案無助於防疫，相較於對恩恩案的積極，監院對「3+11」決策卻花了約14個月，且連糾正都沒提出，呼籲監院好好發揮監督制衡力量，別當「促轉會2.0」，讓外界認為是在選擇性辦案。

新北中和2歲童恩恩染疫過世，送醫過程被家屬質疑有瑕疵，監察院對此立案，並在7日實地走訪新北市消防局。有監院人士表示，監院走訪新北消防局時，確實發現些許問題，未來調查報告提出糾正案「應該是跑不掉了」。消息一出，引發各界討論。

洪孟楷批評，監察院別變成2018年促轉會2.0，以為「影射的力量最強大」？有任何的預設立場，就是政治辦案，無助於防疫、更是冷血的政治操作。

洪孟楷指出，相較於恩恩案，「3+11」決策造成病毒大舉進入國門、成千國人死亡，但監察院從去年6月初宣布立案調查後，直到今年8月才有調查報告，花了約14個月的時間，最後還是輕輕放下，連最基本的「糾正」都沒提出。

如今恩恩案事件，從監委突襲新北市府到現在才僅僅三天，就有消息傳出定調要「糾正」，令人質疑是否早以射箭畫靶一條龍，就是要羅織罪名影射新北市。

洪孟楷提到，恩恩案事件爆發後，中央才火速更改送醫規定，包括嬰幼兒緊急通道、危急時可依狀況自行送醫等，代表當初的防疫指引根本模糊不清，中央未訂好防疫規定、地方也無法遵守。