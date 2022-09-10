救護車延遲81分鐘 恩恩爸：不敢住新北

新北市長參選人林佳龍今晚與恩恩爸共同上政論節目，恩恩爸表示，因為救護車的延遲全家現在不敢住在新北市，希望林佳龍當選能杜絕政策錯誤導致的悲劇再度發生。

林佳龍對於恩恩的調查事件表示，若當選會重啟行政調查而且會邀請公正的代表，議會各黨團也會推舉，然後一些專業的還有恩恩爸當事人也可以推代表一起來調查小組，局處首長要負起政治責任，他們還先在球員兼裁判，決定哪些資料公不公開，資訊不透明不對稱，所以會重啟行政調查會。政務官必須負起政治責任，行政上疏失這就結果論，出在制度規定有問題或是沒有做SOP，一定要釐清，程序上公正以及資訊公開是必要條件。

恩恩爸則說，其實最近心情比較平靜下來，只是剛好因為國賠這件事情然後又看到必須很坦白說，看到侯市府新聞稿覺得很無恥，然後很沒有重點，就是在打官腔，所以很迫切想要知道說他們具體評議的內容是什麼，他們攤開什麼條件給那些外聘國賠委員去談，所以追問所謂正式公文回覆時間，結果發現竟然新聞稿早於公文，公文根本就還沒內部完成，新聞稿就可以先發出來，覺得很惡劣，會有一個猜想就是說你們先有定見，然後先畫好靶再射出你的箭，現在全家不敢在新北市過夜，因為很擔心新北市的緊急醫療救護會再發生這種81分鐘救護車等待。

恩恩爸說，前陣子老婆曾經在新竹的家，因為進電梯可是她不知道為什麼突然緊張或是幹嘛，她昏厥所以攙扶著她到一樓出電梯趕快打119，119大概應該是10分鐘以內到，後來回想如果跟老婆在這段時間，還是住在新北的話，救護車真的會照正常的時間6到8分鐘來嗎？這件事情給很大的壓力，所以早就說其實現在不敢在新北過夜，就是因為擔心不管是任何的情況還是不知道會再遭遇到怎樣的狀況，新北市的緊急醫療救護真的有用處嗎？所以問林佳龍在當選新北市長之後，如何督促、監督確認整個新北市醫療救護是值得廣大的400多萬的新北市民相信，讓民眾能夠安居樂業的住在這個城市生活在這個城市，而不會有那種救護車不會來的那種恐懼的感覺存在。

林佳龍則說，以前擔任過台中市長，在中部就是整個這個緊急醫療網，因為它是直轄市，那所有的這個調度因為這責任醫院，然後救護車然後最後的決定那要怎麼處置，台北縣它以前都是依賴台北市，可是台北縣升格為新北市之後，它並沒有建構自己一個為主體的緊急醫療網，新北它本身有辦法做核心，然後所有的人車路還有這個雲端這些資訊都要建立起一個數位治理，因為現在就資訊在傳遞的過程Missing了，所以這個資訊平台就是現在所謂科技防疫網以及未來的緊急醫療。

林佳龍說，發生重大災害時像八仙塵爆，其實當時的問題就是亂送，資訊平台可以整合會同步，恩恩爸本身是對科技產業有一定的了解，現在連這個建構都沒有講大話，說什麼柔性封城，講什麼樣另外另立一套SOP，其實都沒有去做，把這個搞的很混亂，所以應該要用數位治理，用大數據雲端，讓每一個人都共享一個資訊平台同步作業。

恩恩爸則表示，希望林佳龍當選後能夠徹底杜絕這種等待81分鐘，這種人為的SOP或者是政策錯誤導致的悲劇再度，發生這事最大期許，緊急醫療救護這個是一般小老百姓安居樂業最大的盼望。