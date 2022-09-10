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監委查恩恩案 藍營：要弄倒侯友宜

聯合報／ 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
新北市國民黨團副書記長江怡臻指出，監察院如此明顯操作，加上選情低迷的新北市長參選人林佳龍，在在證明就是要弄倒侯友宜。。圖／新北市議員江怡臻提供
新北市國民黨團副書記長江怡臻指出，監察院如此明顯操作，加上選情低迷的新北市長參選人林佳龍，在在證明就是要弄倒侯友宜。。圖／新北市議員江怡臻提供

新北市政府國賠審議結果才公布不久，監察院監察委員火速「突襲」新北市府，短短三天時間，就有監院人士透露，未來調查報告提出糾正案應該跑不掉，新北市國民黨團副書記長江怡臻指出，監察院如此明顯操作，加上選情低迷的新北市長參選人林佳龍，在在證明就是要弄倒侯友宜

新北市國民黨團副書記長江怡臻指出，對比攸關全國人民生命健康的入境放寬為「3+11」事件，造成病毒大舉進入國門、成千上萬國人死亡，監察院從去年6月初宣布立案調查後，直到今年8月才有調查報告，但花了約14個月的時間，最後還是輕輕放下，連最基本的「糾正」都沒提出，但如今恩恩案事件，從監委突襲新北市府到現在才僅僅三天，就有消息傳出定調要「糾正」，監委的調查何時這麼有效率？是受命於誰嗎？

江怡臻表示，其中查案監委之一的蘇麗瓊，正是申請調查「3+11」的監委，她是陳時中衛福部長任內的次長，當時「前次長調查前部長、自己人調查自己人」的鬧劇，也引發官官相護的批評，最後監察院調查報告，證實了交通部、民航局、桃園市政府怠於職務，導致疫情擴散到雙北市，但卻不用糾正、彈劾，坐實了什麼叫做「有關係、就沒關係」。

江怡臻指出，如今恩恩案事件都還在調查，監察院就傳出已經定調「糾正」，並打算在選舉前提出，對比過往監察院查案的效率，令人質疑為何恩恩案中監委效率如此高得驚人，難道是先射箭再畫靶？未審先判？江怡臻批評，監察院如此明顯的操作，加上民進黨中央、選情低迷的林佳龍、民進黨民代等「中央地方一條龍」狂攻新北市長侯友宜，在在證明這一切又是一場府、院、黨全體動起來的政治操作，就是要弄倒侯友宜。

新北市長 監察院 江怡臻 侯友宜 恩恩案 林佳龍

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