扁嫂吳淑珍家居照變「獨眼龍」 陳致中證實切除肉瘤

前總統陳水扁與夫人吳淑珍的身體狀況向來受外界關注，吳淑珍數月前曾感染新冠肺炎住院治療，這兩天中秋連假，高雄市議員陳致中又在臉書貼出母親吳淑珍成左眼裹紗布成「獨眼龍」照片引起關切。陳致中解釋，母親開刀切除眼皮肉瘤，過幾天才能拆紗布，身體無大礙。

今年6月間，陳水扁與妻子吳淑珍陸續確診新冠肺炎，今年70歲的吳淑珍身體不適合施打疫苗，血氧又偏低，一度入住高雄長庚治療，當時阿扁以「風中殘燭」形容扁嫂，健康狀況讓家人憂心，所幸後來痊癒返家，不過體重一度只剩 32 公斤。

這兩天陳致中在臉書貼出吳淑珍左眼裹紗布的居家照片，留言說「中秋節全家團圓，媽媽眼睛去開刀，祝福她早日康復」。

陳致中對外解釋，母親身體無大礙，主要是因為左眼皮長顆小肉瘤，因近期肉瘤變大，經醫師評估決定切除，大約一星期就能拆掉紗布，視力不受影響。