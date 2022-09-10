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張景森喊紅軍點楊丞琳戰火 王鴻薇批霸凌還扯中共陰謀

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王鴻薇。記者徐偉真／攝影
台北市議員王鴻薇。記者徐偉真／攝影

藝人楊丞琳的「海鮮說」引發各界議論，行政院政務委員張景森昨天說「紅軍」已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關。台北市議員王鴻薇今天說，民進黨霸凌藝人，原來又要扯「阿共仔陰謀」？

王鴻薇今天在臉書上表示，楊丞琳影片發佈自七月，事隔整整兩個月才在網路上瘋傳，不少攻擊者是綠營政治人物、網紅、側翼粉專，尤其是內政部臉書直接製圖嘲諷，帶頭霸凌百姓，引起社會觀感不佳，才將圖片悄悄換掉。

王鴻薇說，這波民進黨網路操作顯然失控，民眾並非一面倒的跟著攻擊楊丞琳，也部份加深民進黨負面觀感，沒想到民進黨政府這個時候，居然還可以拗說自己的操控失誤都是中共害的，都是民進黨政府以及綠營網軍被中共誤導，才打出這麼荒腔走板的內容。

王鴻薇說，這言論不說是行政院政務委員，她還以為在地下電台，民進黨只要出事就大喊「一切都是阿共仔的陰謀」就能解套，事件源頭是綠營決策錯誤，如果自己都不檢討，只會造成更多的國人的對立與反效果。

民進黨 王鴻薇 行政院

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