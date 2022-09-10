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賈伯斯之後 蘋果追求功利喪失創新 正緩慢步向衰亡？

影／林右昌駁基隆輕軌騙局說 柯文哲：什麼時候開通？

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
台北市長柯文哲（左2）今天以台灣民眾黨黨主席身分現身新竹縣竹北，為黨籍竹北市長參選人林冠年（左3）競選總部成立站台，。記者王淑君／攝影
台北市長柯文哲（左2）今天以台灣民眾黨黨主席身分現身新竹縣竹北，為黨籍竹北市長參選人林冠年（左3）競選總部成立站台，。記者王淑君／攝影

台北市長柯文哲今天以台灣民眾黨黨主席身分現身新竹縣竹北，為黨籍竹北市長參選人林冠年競選總部成立站台，媒體訪問持續聚焦柯文哲9日發表的基隆輕軌騙局說，基隆市長林右昌反擊柯每逢選舉就滿口政治語言，柯強調政治核心是執行力，開砲回嗆「基隆捷運什麼時候開通？」

柯文哲昨天表示基隆輕軌是騙局，基隆市在基隆捷運商議過程中，表示負擔不起應負17億元經費。基隆市長林右昌對此表示，柯文哲每次為了選舉就滿口政治語言，基隆捷運已升級為中運量系統，當然就不需要輕軌。

針對基隆市府反駁基隆捷運說法，柯文哲不以為意，以一貫柯氏風格表示「你說我是政治語言我隨便你，我只問你一句話，基隆捷運什麼時候開通？」

柯文哲強調政治的核心是執行力，「事情無法解決，整天都在說來說去，常常是一個騙完另一個再來騙，基隆捷運就是沒有完整的規劃，不要說基隆到八堵那段，你們根本就不敢面對。」

針對基隆捷運柯文哲點出4大問題，包含「誰要當主責機關？誰要負責蓋？」、「錢要怎麼攤？」、「將來營運誰要負責」、「將來營運時虧本時，錢要怎麼攤？」

柯文哲再次強調政治的核心是執行力，對「政治語言」說不以為意，語畢再次對林佑昌喊話「基隆捷運什麼時候開通？」

基隆市長林右昌駁基隆輕軌騙局說，柯文哲反問基隆捷運什麼時候開通？。記者王淑君／攝影
基隆市長林右昌駁基隆輕軌騙局說，柯文哲反問基隆捷運什麼時候開通？。記者王淑君／攝影
基隆市長林右昌反擊柯每逢選舉就滿口政治語言，柯強調政治核心是執行力，開砲回嗆「基隆捷運什麼時候開通？」。記者王淑君／攝影
基隆市長林右昌反擊柯每逢選舉就滿口政治語言，柯強調政治核心是執行力，開砲回嗆「基隆捷運什麼時候開通？」。記者王淑君／攝影

2022大選 基隆輕軌

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