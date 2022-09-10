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張榮豐：兩國論關鍵字句 曾在擬稿中被刪除

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國安會前副秘書長張榮豐。圖／自由時報提供
國安會前副秘書長張榮豐。圖／自由時報提供

1999年時任總統李登輝提出「兩國論」，震撼美中台。當時曾參與決策過程的國安會前副秘書長張榮豐今天表示，當年李登輝接受「德國之聲」專訪的事前稿子中，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」該字句曾一度被刪除，但李登輝後來又加了回來。

張榮豐日前接受自由時報影音專訪，內容在今天露出。談及「兩國論」始末，張榮豐表示，1998年6月30日時，美國總統柯林頓在上海宣布了對台三不政策，7月上旬時，當時國安局長殷宗文赴德訪問，德國總理柯爾接見殷宗文，很熱心地建議，台灣應該找一些好一點的國際法學者，來協助強化國際的地位。

張榮豐指出，殷宗文回台向李登輝報告，到了7月4日，有個日本學者差不多同時向李建議，台灣應在國際法庭上採取一些行動，才能鞏固自己的地位，「等於是有一個是來自德國的建議，一個來自日本的建議」。到了9月，李登輝成立了一個小組，由蔡英文負責，也提出一個正式報告。

張榮豐表示，1999年7月9日，「德國之聲」訪問李登輝，當時答詢稿是由新聞局長與陸委會負責，也就是程建人與蘇起，但李登輝看了稿子很不滿意，又請時任國安會副秘書長林碧炤重擬，李登輝看了林碧炤擬的稿子，沒什麼修改，就只有用鉛筆在某一段畫一個斜槓寫說，「台灣不是叛逃的一省，至少是、兩岸是特殊的國與國關係」。

張榮豐說，自己當時認為「兩國論」相關論述還沒有成熟，還有兩個階段要溝通，而且重要的不是宣示，重要的是行動，所以當場也是用鉛筆把它畫掉了；可是接著總統辦公室主任蘇志誠把稿子拿走了，最後李登輝又把它加回去。

李登輝 張榮豐 國安會

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