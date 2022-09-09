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許淑華來彰化選鄉長？王惠美喊錯淑華 全場歡笑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉長參選人林淑華成立競總，縣長王惠美前往站台助選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉長參選人林淑華成立競總，縣長王惠美前往站台助選。記者簡慧珍／攝影

「淑華」是菜市場名字？彰化縣埔心鄉長參選人林淑華今天成立競選總部，縣長王惠美前往站台，開口稱她是「許淑華」，立刻察覺口誤，自我解嘲說「淑華太多了」，現場爆出笑聲，為選舉造勢平添輕鬆氣氛。

彰化縣埔心鄉下屆鄉長選舉有3名參選人，林淑華是國民黨提名，今天舉辦競選總部成立大會，王惠美等國民黨縣議員、鄉民代表和地方士紳與會，相當熱鬧。王惠美站台助講，開口稱她「許淑華」，立刻改口說「許淑華在南投縣要選縣長」，然後說「很多女生名字叫淑華，淑華太多了。」台下支持者笑哈哈。

林淑華出身埔心鄉東門村，目前進人鄉民代表任期的第二任，過去沒參選過鄉長。她獲得國民黨提名，希望在歷任鄉長的建設基礎之上，為埔心鄉爭取經費及工商投資，提高鄉民生活品質。

鄉長 許淑華

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