基隆授旗 柯文哲：對民進黨失望國民黨絕望就投民眾黨

台北市長柯文哲今天以民眾黨主席的身分，到基隆市為提名的5位市議員參選人林毓峯、紀珈、李依芩、徐佑昇及劉韋巡授戰旗，主委邱臣遠、蔡壁如等到場。柯文哲說，如果市民對民進黨失望、對國民黨絕望，就一定要投票支持民眾黨。

柯文哲表示，民眾黨在基隆耕耘2年多，立委邱臣遠第2年擔任立法院黨團總召，強力監督政府施政外，也經營地方服務，為基隆向中央爭取預算與資源。尤其今年基隆確診率居全台之冠，邱臣遠與5位參選人成立基隆民眾防疫小組，要求中央提供快篩試劑給基隆市府、維持基隆醫療量能。

另外，近期基隆面臨嚴峻水情，邱臣遠立刻要求水利署調度緊急海淡機組外，也持續督促政府加速汰換自來水管線，改善漏水率；而大武崙地區居民長年飽受淹水之苦，也舉辦多次會勘，要求水利署做好大武崙溪的整治工作。

柯文哲說，5位參選人平均年齡不到35歲，一定能為基隆青年找到出路，讓他們願意留在家鄉打拚。柯文哲為5人一一披上彩帶、授予戰旗，並說如果市民對民進黨失望、對國民黨絕望，就一定要投票支持民眾黨。

柯文哲推薦，中正區的林毓峯有24年軍旅經驗，退伍後投身公益，為全台偏鄉及弱勢提供協助；信義區的紀珈一直以來都在為市民提供免費法律諮詢服務，長期關懷新住民等弱勢群體並提供扶助；仁愛區24歲的「麥當勞女孩」李依芩和民眾黨一樣年輕有活力，雖然沒有漂亮的學經歷，出身基層的她最了解基層的需求。

中山區徐佑昇擁有台大碩士學歷，從立法院回到基隆，就是要扭轉中山區在基隆被邊緣化的現況。劉韋巡所在的安樂區是基隆人口最多的行政區，長久以來卻得不到市府的資源挹注，提出豐富的政見，並推廣基隆的體育運動。

邱臣遠指出，民眾黨只有靠雙腳走遍基隆，在第一線跟民眾接觸、宣傳政見與理念，5位參選人一定可以為基隆帶來不一樣的政治風氣，他會扮演好「類母雞」的角色，陪著爭取市民的認同。