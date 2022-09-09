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「Running Man」現身竹北 鄭朝方創意看板秀市政得來速

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨竹北市長參選人鄭朝方化身「Running Man」現身竹北，以創意看板秀市政得來速政見。圖／鄭朝方辦公室提供
民進黨竹北市長參選人鄭朝方化身「Running Man」現身竹北，以創意看板秀市政得來速政見。圖／鄭朝方辦公室提供

新竹縣竹北市自強南路一家速食店，得來速車道出口上方，今天高掛一面全新大型看板，鮮紅色底圖搭配黃色字樣，與速食店企業色不謀而合；不過並非代言廣告，而是民進黨竹北市長參選人鄭朝方化身「Running Man」，提著紙袋全速奔馳，期盼有機會提供超過20萬市民「市政得來速」服務。

鄭朝方身穿一襲西裝，手拎餐點紙袋，邁開步伐往前方奔跑，儼然成為竹北「Running Man」，

全新競選看板今天首亮相，因設置地點就在速食店旁，許多民眾甚至誤以為是速食店最新代言看板。

鄭朝方刻意不標記參選人字樣，讓競選看板更加生活化，以「市政得來速」、「We're lovin' Zhubei」來表達市民生活日常的共鳴。透過「Running Man」形象表達將勤跑市政、市政得來速，市政服務效率快、狠、準的願景。

鄭朝方表示，竹北市是一座科技城市，可惜沒有將科技優勢運用在市政服務上，將「科技力」導入市民服務，是他重要的參選政見之一。許多科技業移入人口，大多居住在竹北東區，而市公所位於竹北中區，市民辦理基本業務辦理都必須舟車勞頓，臨櫃紙本化辦理耗時耗力。

鄭朝方提倡將積極建構竹北便民e化系統，類似雲端候診系統，可以透過手機隨時掌握服務進度，以遠端科技服務，提升公所服務效率，並且構造直覺性設計界面，讓長輩也能輕鬆上手，讓官方為民服務、市政策略，都可以像「得來速」般快速、有效率。

此外，鄭朝方也將同步升級市管停車空間，全面e化停車系統，讓繳費、停車都有「得來速」效率。此外，也將逐步規畫架設智慧電線桿，布建相關環境感測裝置，透過管理平台遠端控制路燈亮度、報修狀況及查看，讓竹北各項市政逐步升級。

鄭朝方刻意不標記參選人字樣，讓競選看板更加生活化，以「市政得來速」、「We're lovin' Zhubei」來表達市民生活日常的共鳴。圖／鄭朝方辦公室提供
鄭朝方刻意不標記參選人字樣，讓競選看板更加生活化，以「市政得來速」、「We're lovin' Zhubei」來表達市民生活日常的共鳴。圖／鄭朝方辦公室提供
民進黨竹北市長參選人鄭朝方化身「Running Man」，提著紙袋全速奔馳，期盼有機會提供超過20萬市民「市政得來速」服務。圖／鄭朝方辦公室提供
民進黨竹北市長參選人鄭朝方化身「Running Man」，提著紙袋全速奔馳，期盼有機會提供超過20萬市民「市政得來速」服務。圖／鄭朝方辦公室提供

鄭朝方 速食

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